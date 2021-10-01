Japon Bakan Lüks Yemekler Yediği İçin Maaşını İade Edecek

Japonya'da Dijitalleşme Ajansı Başkanı olarak görev yapan Hirai Takuya'nın NTT isimli telekomünikasyon şirketi görüşmesinde ile ultra lüks yemekler yediği açığa çıktı. Hakkındaki tüm iddiaları kabul eden ve aynı zamanda da bir bakan olan Takuya, 1 aylık maaşını iade edeceğini açıkladı.

Japonya'da herkesi imrendirecek ve "keşke" dedirtecek bir olay yaşandı. Ülkenin Japonya Enformasyon Teknolojisi Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı ve Dijitalleşme Ajansı Başkanı Hirai Takuya'nın Nippon Telegraph & Telephone (NTT) isimli telekomünikasyon şirketince birkaç kez ultra lüks yemeklere götürüldüğü açığa çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul eden Bakan Takuya, 1 aylık maaşını tamamen kendi isteğiyle iade edeceğini açıkladı.

Japonya'nın köklü haber kaynağı Kyodo tarafından yapılan açıklamalarda, Dijitalleşme Ajansı Başkanı Hirai Takuya'nın hakkındaki "kamu etiği kurallarının ihlal edilmesine karıştığı" iddialarını kabul ettiği belirtildi. Ancak şu an için hiç kimse, NTT'nin ultra lüks yemeklerinde Bakan Takuya ile neleri görüştüğünü bilmiyor. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

NTT, ultra lüks yemeklere 1.000 dolardan fazla harcadı

Kyodo'nun olayla ilgili verdiği bilgilere göre Bakan Hirai Takuya, NTT tarafından 3 yemeğe davet edildi. Takuya'nın bu yemeklerden iki tanesine dahil olduğu, her üç yemeğe de dahil olan ismin ise Japonya Dijitalleşme Ajansı'nın iki numaralı bürokratı Akaişi Koiçi olduğu ifade edildi. Bu arada, Koiçi için de harekete geçildi ve üst düzey yönetici için de maaştan kesme cezası verildi.

Nippon Telegraph & Telephone (NTT) isimli şirketle ilgili yapılan açıklamalarda ise bu yemekler için toplamda 120 bin yen civarı (1.080 dolar) harcama yaptığı ifade edildi. Telekomünikasyon şirketi, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı...