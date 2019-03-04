Japonya’nın ve dünyanın önde gelen elektronik üreticileri arasında yer alan Fujitsu'nun, Türkiye pazarından çekilme kararı aldığına yönelik bir açıklama yapması bekleniyor.

Japon üretici Fujitsu, dünya çapında bazı pazarlardan çekilme hazırlıkları yapıyor. Piyasa durumunu beğenmediği ya da bir türlü tutunmayı başaramadığı ülkelerden tamamen çekilmeyi planlayan firmanın Türkiye pazarından da çekileceği söyleniyor.

Fujitsu Türkiye’nin çekilme kararını ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Fujitsu’nun dünya çapında 160 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. Yıllık cirosu 40 milyar dolar olan şirket, bu paranın 2,5 milyar dolarını AR-Ge için harcıyor. Firma bünyesinde 1500 bilim insanı ve 18 bin mühendis çalışıyor.

Firmanın ülkemizdeki istihdamı ise çoğu mühendis olan 100 çalışandan oluşuyor. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon Fujitsu cihaz bulunuyor.

Japon firma ülkemizde özellikle PC, depolama, güvenlik ve sunucu hizmeti veriyordu.