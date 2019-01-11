Detroit Auto Show’da ilk kez görmeyi beklediğimiz yeni Toyota Supra, Toyota Maksika’nın attığı bir tweet ile ortaya çıktı.

2020 yılının otomobil modelleri yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Japon otomobil devi Toyota’nın efsanevi otomobili Supra, yenilenen göz alıcı tasarımıyla yollara yollara dönmeye hazırlanıyor.

Toyota Meksika’nın attığı tweette yeni otomobil ilk defa ortaya çıktı. Daha önce yalnızca kamuflajlı fotoğraflarını gördüğümüz ve yayınlanan tanıtım videosunda da motor sesini dinlediğimiz otomobil oldukça dikkat çekici görünüyor.

“Yeni #Supra mız Japonya’ya geldi! ve #AkioToyoda’nın anlattığı geri dönüş hikayesi bu.” (bu arada tweet silinmiş fakat ekran görüntüleri çoktan alınmış bile)

Yeni Toyota Supra’nın gelişi uzun zamandır bekleniyordu. Aracın ilk olarak gelecek hafta yapılacak olan Detroit Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak gece Toyota Meksika’nın Twitter hesabından paylaşılan videoda araç tüm ihtişamıyla boy gösterdi.

Yeni Toyota Supra hakkında çok fazla bir teknik bilgimiz olmasa da BMW Z4 ile benzer özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Aracın üretildiği platform ve aracın motoru BMW ile benzer özelliklere sahip. Aracın şasisi ve 3.0 litrelik turbo sıralı 6 silindir motoru ve sekiz vitesli otomatik vites kutusu Münih’ten geliyor. Toyota’dan gelen açıklamaya göre aracın yazılımı tamamen Japon yapımı ve Tada’nın mühendisleri de motorun tamamen BMW yapımı olduğunu kabul ediyor. Aracın motor gücünün 340 beygir olacağı söylense de kesin bir bilgi değil.

Yeni Supra’da daha fazla motor seçeneği olacağı da kesinleşmiş gibi. Daha önce 4 silindirli turbo versiyonun çıkacağı duyurulan aracın bir de hibrit versiyonun yapılacağı konuşuluyor. Toyota bu konuda gizliliğini korumayı amaçlıyor ancak Tada daha önce yaptığı açıklamada “Yeni bir spor araba duyurmanın eğlencelerinden birisi ilk olarak bir başlangıç modeli sunup, daha sonra onu düzenli güncellemelerle taze tutmak.” ifadelerini kullandı.

Araç videodaki görüntülerde gayet güzel ve dengeli gözüküyor. Özellikle arka kısmı gayet güzel olan aracın ön tarafı ise biraz sıkıcı, belki daha farklı bir çamurluk ya da kaput ile bir ters köşe yapılabilirdi.

Ağırlık dağılımı öne ve arkaya %50-%50 olan (sonuçta BMW şasisi) aracın ağırlık merkezi oldukça aşağıda, bu da aracın daha dengeli olmasını ve daha çevik hareketler yapabilmesini sağlıyor.

Bir önceki Supra, Japon Mustang’i olarak anılıyordu ve modifiyecilerin gözdesiydi. Yeni otomobil onun yerini alabilecek mi göreceğiz.