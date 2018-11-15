Siber güvenliğin tamamen internet üzerine olduğu halde Japon Siber Güvenlik Bakanı, hayatında hiç bilgisayar kullanmadığını iddia ediyor.

Siber güvenlik günümüzde devletlerin en önemli savunma güçlerinden birisi haline gelmiş durumda. Ülkelerin resmi kayıtlarının, finansal işlemlerinin ve birçok bilgisinin internet üzerinden döndüğü ve hackerların bu işlemlere karışabileceği düşünüldüğünde siber güvenlik, devletlerin en çok yatırım yaptığı sektörler arasına girdi.

Japon Siber Güvenlik BakanıYoshitaka Sakurada, hayatında bir kere bile bilgisayar kullanmadığını ve hatta USB sürücüsünün ne işe yaradığını dahi bilmediğini iddia ediyor. Bulunduğu göreve oldukça ters düşen Sakurada, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın siber güvenliğinden de sorumlu olacak.

Tokyo 2020 Olimpiyatları altında düzenlenen bir toplantıda Sakurada'ya sorular yöneltildi. En basit soruları bile cevaplayamayan Sakurada, konuşma boyunca gelen soruların neredeyse hepsini yardımcılarına sorunca konuşmalar oldukça uzun kesintilere uğradı. Toplantıdan 4 gün sonra sergilediği kötü performans nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Sakurada, hayatında hiç bilgisayar kullanmamış bir Siber Güvenlik Bakanı olarak tarihe geçti.