Hayabusa 2, Ryugu'ya İnişi Gerçekleştirdi

Japonya'nın 2014 senesinde uzaya yolladığı aracı Hayabusa 2, görev bölgesine başarılı bir iniş gerçekleştirdi ve bizimle ilginç kareler paylaşmaya başladı.

JAXA'nın (Japonya Uzay Araştırma Ajansı) 2014 senesinde fırlattığı Hayabusa 2'nin yolculuğu nihayet sona erdi ve araç Ryugu asteroitine başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Haziran ayında asteroitin yörüngesine girmeyi başaran ve yavaş yavaş yüzeye yaklaşan araç, artık yüzeyde ve esas araştırmalarına başlamaya hazır.

Hayabusa 2'nin asteroit üzerindeki amacı ise yüzeyden örnekler toplayarak incelenmesi için Dünya'ya geri getirmek. Görevin 2020'de tamamlanması ve örneklerin Dünya'ya ulaşması bekleniyor ancak Ryuga'da geçecek olan süreç de oldukça enteresan. Çünkü Hayabusa 2, asteroitin üzerinde bazı patlayıcılar yardımıyla bir krater oluşturarak taze zemin örnekleri almayı deneyecek.

Hayabusa 2 görevinin yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa, gök taşından parça çıkarma sürecini,"Öncelikle göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice incelemek istiyoruz. Bu şekilde malzeme alacağımız örneği belirleyeceğiz. Daha sonra ise uzay aracından bir parça ayrılacak. Hayabusa 2 güvenli bir mesafeye kadar uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden taze örnek parçalar alacak." şeklinde açıkladı.

Görev sonucunda elde edilecek materyaller yardımıyla Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair pek çok yeni bilginin elde edileceği ve kaynaklar bakımında zengin olduğu düşünülen Ryuga'dan da önemli parçaların toplanacağı düşünülüyor.