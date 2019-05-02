Japon Uzay Aracı Hayabusa, Bir Asteroid'de Su Buldu

2005 yılında Itokawa isimli asteroite gönderilen uzay aracı Hayabusa, asteroit üzerinde 1.500'den fazla numune toplamıştı. Toplanan bu numunelerin su bakımından zengin olan piroksen minerali içerdiği tespit edildi.

Japonya'nın Uzay Aracı Hayabusa, dünya için tehlikeli olan asteroitlerden olan Itokawa üzerinde çalışmalarını tamamladı. Asteroit üzerinde 1.500'den fazla parçacık toplayan uzay aracı, bu parçacıkları dünyaya getirdi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda tozlu ve çorak olarak nitelendirilen Itakawa'dan toplanılan parçalarda, durumun aslında böyle olmadığı anlaşıldı. Hayabusa'nın getirdiği numuneler içerdiği piroksen miktarı bakımından bir hayli zengindi.

Piroksen mineralleri su bakımından zengindir ve bilim insanları Dünya'da bulunan suyun bu asteroitlerden gelmiş olabileceğini düşünüyorlar. Araştırmacı Maitrayee Bose konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, bu tür cisimlerin Dünya'nın oluşumunu anlamak için gerekli olduğunu belirterek, yapılan bu keşif sayesinde Dünya'nın bugünkü haline gelmesine kadar olan süreçte yeni bir bilgiye sahip olunduğunu ifade etti. Bose, çalışmaların devam etmesi gerektiğini savunuyor.

NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2005 yılında Itokawa'nın yüzeyine inmeyi başaran Hayabusa, 2 sene boyunca asteroit üzerinde çalışmalarını sürdürmüştü. Hayabusa'nın Itokawa görevine ait tüm detayları buradan bulabilirsiniz.