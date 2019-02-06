Aralık ayına kadar görevini tamamlayacak olan Hayabusa 2, Ryugu asteroidinden çok değerli bilgiler elde etti.

3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden Saat 04.22’de fırlatılan Hayabusa 2 isimli uzay probu, görevini tamamlamak üzere. Japoncada “Ejder Sarayı” olarak da bilinen bu araç, 162173 Ryugu asteroidinden bazı parçalar alarak araştırma yapılması için gönderilmişti.

Bu araç, araştırma yapılması için gönderilen asteroid üzerinde oldukça başarılı çalışmalar yaptı. Japonya Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, bu asteroidin bir haritasının çıkarıldığı ve içerisinde ne tür maddelerin olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ryugu Asteroidinde, Ne Tür Bileşenlerin Olduğu Belirlendi

Yapılan tüm bu kapsamlı çalışmalar sonucunda asteroidin ne tür kimyasallardan oluştuğu da böylece belirlenmiş oldu. Her ne kadar nikel, demir, kobalt, su, azot, hidrojen ve amonyak gibi kimyasallar kesin olarak bulunmuş olsa da başka materyallerin bulunma ihtimali mevcut.

22 Şubat tarihinde Ryugu üzerinde daha kapsamlı araştırmalar yapılacağı için ayrıntılı bilgilere ulaşma imkanımız olacak. Japon Uzay Ajansı tarafından fırlatılan bu uzay aracının ilerleyen dönemde asteroid madenciliği alanında mihenk taşı olabileceği de konuşuluyor.