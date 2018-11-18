Belki de birçoğumuzun çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir şeydi uçan arabalar, teknoloji ne kadar gelişse de henüz bizim istediğimiz uçan arablar yapılamadı ama her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz.

Japonya Yönetimi, önümüzdeki sene elektrikli uçan arabalar için test sürüşü yapmayı hedefliyor, 2020’de de bu teknolojiyi hayata geçirmeyi umut ediyor.

Hükümet, uçan araçları ilk olarak özel etkinlikler ve kargo taşımacılığı için kullanmayı hedefliyor, özellikle kırsal alanlar için yapılan taşımacılık işlerinde. 2030’da ise, şehir taşımacılığında kullanmayı hedefliyor. Ayrıca araçlar için bazı mekanik standartları ve sürücüler için de bazı teknik yeterlilikleri şart koşmayı planlıyorlar. Araçların teknolojik gelişmeler sayesinde çok düşük bir ses düzeyi ile çalışacağı düşünülüyor.

Bu plan, endüstri bakanları, uçak üreticileri, havayolları şirketleri sahiplerinin de katılacağı bir toplantıda önerilecek, taslak ise sene sonunda resmi olarak onaylanacak. Hükümet yetkililerine göre, Tokyo Büyükşehir Yönetimi ve bazı bölgesel yönetimler test uçuşları için uygun alanlar önermişler.

Uçan arabalar uzak adalar ve dağlık bölgelerdeki alanlar için kullanılacak ve uçuş güzergahları, iniş alanları gibi yerleri hükümet belirleyecek.