Japonya'da kripto para borsalarının yasallaştırılması için büyük çalışmalar yürüten siyasetçi Takuya Hirai, Bilim ve Teknoloji Bakanı oldu.

Japonya’da mevcut iktidar olan Liberal Demokratik Parti’nin (LDP) bir üyesi olan ve ülkede kripto para borsalarının yasallaştırılmasına büyük katkı sağlayan Takuya Hirai, Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak atandı. Blok zinciri teknolojisine verdiği destek ile bilinen Hirai, 2017 yılında kripto para borsalarının hedgefonlara açılmasını sağlayarak Bitcoin’in bir anda 1000 dolardan 20 bin dolara fırlamasında en önemli aktörlerden biri olmuştu.

Daha önce Liberal Demokratik Parti’nin Bilgi Teknolojileri Strateji Özel Komitesi’nde yer alan ve blok zinciri teknolojilerinin yanı sıra Japonya’nın siber güvenlik yasasını çıkarması için de çalışmalar yürüten Hirai’nin Bilim ve Teknoloji Bakanı olması ile birlikte Japonya’da blok zincirinin benimsenmesine kolaylık sağlayacağı ve ülkede kripto para birimleri endüstrisinin yenileneceği düşünülüyor.

Hirai’nin bir sonraki icraatının kripto para birimleri ilk halka arzlarının (ICO) da ülkede yasallaştırılması olacağı düşünülüyor. Hirai’nin danışmanlık yapmakta olduğu TAMA Üniversitesi, halihazırda ICO’ların regüle edilmesi ve tamamen yasallaştırılması için geniş kapsamlı bir çalışma zaten yürütüyor. Hirai’nin bakan olması, bu çalışmanın yasallaşmasını biraz daha kolaylaştırmış oldu.