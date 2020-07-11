Japon beyzbol takımı Fukuoka SoftBank Hawks, karşılaşma öncesinde takıma destek için seyirciler yasak olduğundan robotlardan yardım aldı. Robotlar, takım için dans etti.

COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada spor etkinlikleri geçtiğimiz haftalara kadar durdurulmuştu. Spor etkinlikleri yeniden kaldığı yerden devam ediyor olsa da ortada büyük bir eksik vardı: Seyirciler. Bugüne kadar seyircilerin yerini doldurması için ses efektlerinin kullanıldığını görsek de bu kez karşımıza seyirci robotlar çıktı.

İlginç robotlarıyla zaman zaman bizi karşılayan Japonya, bu kez yine robotları farklı bir amaçla kullanmasıyla haberimize konu oldu. Japonya’da profesyonel bir beyzbol takımı, seyircilerin yerini almaları için robotları görevlendirdi. Robotlar, karşılaşma öncesinde takım için tezahürat yaptı ve dans etti.

Dans eden robotlar:

Japon beyzbol takımı Fukuoka SoftBank Hawks, Rakuten Eagles karşısında vereceği mücadelede robotlardan yardım aldı. Takım, 20’den fazla robotu koreografik olarak dans ettirdi. Takımın kullandığı robotlar arasında uzun süredir takip ettiğimiz tanıdık bir ismin de robotu bulunuyordu.

Japon beyzbol takımı, oyunculara destek olması için görevlendirilen robotları iki tür olarak seçti. Bu robotlardan bazıları Softbank’ın Pepper robotuyken bazılarıysa Boston Dynamics’in Spot isimli robotuydu. Spot robotları, beyzbol takımının bayrağını ve şapkasını taşıyordu.

20’den fazla robot, Fukuoka SoftBank Hawks takımının taraftarları tarafından her maç öncesi yapılan dansı yaptı. Tabii birkaç robotun dansı 10.000’i aşkın insan tarafından yapılan dansın aynı tadını vermese de ortaya oldukça ilginç ve eğlenceli görüntüler çıkardı.

Boston Dynamics’in Spot robotları, yalnızca burada karşımıza çıkmadı. Çok işlevli olan bu robotlar, Singapur'da ve birkaç yerde daha insanların sosyal mesafelerini korumalarını sağlamak için görevlendirilmişti. Bununla birlikte robotlar, sahadaki sağlık görevlileri için de bir iletişim aracı olmuştu.