Japon kripto para borsaları siber korsanların gazabından kurtulamıyor. Yeni bir siber saldırıda 60 milyon dolar değerinde kripto para siber korsanların eline geçti.

Siber korsanların bir numaralı hedefi haline gelen kripto para borsaları, güvenliklerini korumakta zorlanıyorlar. Japonya merkezli Kyodo ajansına göre siber korsanlar, kripto para borsası olan Tech Bureau’ya siber saldırıda bulundular ve 60 milyon dolar değerinde kripto parayı çalmayı başardılar.

Saldırının ardından resmi bir açıklama yayınlayan Tech Bureau, kripto para işlemlerini direkt olarak dondurduğunu bildirdi. ‘’Değerli varlıklarını bize emanet eden tüm müşterilerimizin güvenine ihanet ettiğimiz için özür diliyoruz.’’ diyen şirket, siber saldırının nasıl gerçekleştiği konusunda ise bilgi vermedi.

Tech Bureau, siber saldırı sonucu kayıp yaşayan ilk Japon şirket değil. Geçtiğimiz Ocak ayında ülkenin en büyük kripto para borsalarından biri olan Coincheck, siber saldırganların hedefi olmuş ve olay, 547 milyon dolar değerinde kripto paranın siber korsanlar tarafından çalınması ile noktalanmıştı.