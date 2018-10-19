Japonya’da Bazı Ağaçlar 2 Mevsim Öncede Çiçek Açmaya Başladı

Her coğrafyanın doğal bitki örtüsü kendisine has olur, ancak bazı bölgelerdeki oluşumlar bütün dünyanın dikkatini çeker. İstanbul’un erguvanları, Kaz Dağları’nın ender görülen bitkileri gibi Japonya’da da milyonlarca turistin akınına uğrayan kiraz ağaçları vardır. Bu yıl, o ağaçlar beklenmedik bir şekilde 5 ay önceden çiçek açtılar.

Yeryüzündeki bazı önemli değerlerin kaybolmaya başladığı bir yüzyılda yaşıyoruz. İnsanlar, yaşadıkları gezegeni sorumsuzca kullanmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl, çok sayıda gözle görülür kanıtla hissedilir olan iklim değişikleri, bu yıl da etkisini arttırarak kendisini hissettirecek. Beklenmedik fırtınalar, sert kasırgalar, anormal yağışlar ve afetler...

Kasırga gibi felaketlerin haberlerini hep Kuzey Amerika’dan alıyoruz, ancak Uzak Doğu’da benzer bir durumdan muzdarip. Japonya, geçtiğimiz Ağustos’un 27’sinde başlayan ve 7 Eylül’e kadar süren Jebi Tayfun’u ile vuruldu. Felakette 10 kişi hayatını kaybederken, ortaya çıkan tahribatın boyutu, bölge tarihinin en büyük felaketlerinden birisine işaret ediyordu. Bu felaket, sadece bölgedeki insan yapılarını da etkilemedi. Aynı zamanda doğal dokunun da yüksek oranda zarar gördüğü söylendi.

Hemen aşağıda göreceğiniz fotoğraf, Japonya’da her Mart ayı açıp ilkbaharı karşılayan Sakura ağaçlarına ait:

Bu ağaçların açtığı çiçekler ise çok özel. Japon ve Asya kültüründe önemli bir yere sahip olan bu ağaçlar, bir nevi ilkbaharın habercisi konumundalar. Bu yıl ise Jebi tayfunu nedeniyle zarar gören doğal oluşumlar arasında yer aldılar. Yapraklarını kaybeden ağaçlar, 2018’de ilkbaharın başında çiçek açmak yerine, sonbaharın sonunda çiçek açtılar.

Japonya’daki Sakura ağaçlarının mevsiminden önce çiçek açmasını engelleyen şey onların yapraklarıydı. Tomurcukların büyümesini engelleyen yapraklar, bu kez tayfun felaketi dolayısıyla görevlerini yerine getiremediler. Uzmanlara göre hava şartlarındaki değişim, bitkilerin çiçeklenmesini, tomurcuklanıp meyve vermesini sağlayan mevsimsel davranışları değiştirecek.

Ne yazık ki bu yıl, yaklaşık 5 ay önceden çiçek açan Japonya’nın Sakura ağaçları, ilk baharın habercisi olamayacaklar. Zira yılda yalnızca bir kez tomurcuklanıyorlar.