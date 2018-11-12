Japonya'da Bir Adam, Hologram Sevgilisiyle Düğün Yaptı

Teknoloji bizi yepyeni bir sosyal hayata hazırlarken hologramla nikah kıyan bir adam, ortalığı fena karıştırdı.

Geçtiğimiz aylarda sizlerle hologram sevgili konseptinden ve bu şekilde piyasaya sürülen birkaç üründen söz etmiştik. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan Akihiko Kondo, 16 yaşındaki hologram şarkıcı Hatsune Miku ile hayatını birleştirdi.

35 yaşındaki Kondo, eşini 17.600 dolarlık bir masraf yaparak düzenlediği düğün törenine ne annesi ne de herhangi bir akrabası katıldı. Kondo, akrabalarının düğüne gelmemesine üzülmediğini, bu seremoninin onlar için kutlanılır bir şey olmadığını belirtti.

Yaklaşık 40 kişilik bir davetlinin katıldığı törende, Kondo ve 2.800 dolara satın aldığı eşi Miku hazır bulundu. Yasal olarak bu çift evli olarak sayılmayacak olsa da hologramın satıcısı olan Gatebox şirketi, çifte bir adet evlilik sertifikası taktim etti. Bu güne değin, şirketin 3.700'den fazla evlilik sertifikası dağıttığı biliniyor.