Türk Gençlerden Bilgisayar Olimpiyatlarında Büyük Başarı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları, Japonya'da gerçekleştirilen 30. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatılarından madalyayla döndü.
87 ülke ve 337 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, milli takım üyesi Atacan İyidoğan 407 puanla dünya sırlamasında 8. oldu. Milli takım, olimpiyatlardan toplamda 4 madalya ile döndü.
İstanbul Lisesinden Atacan İyidoğan Altın madalya, Galatasaray Lisesinden Caner Demirer, İzmir Atatürk Lisesinden Mehmet Hamza Erol ve İstanbul Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesinden Yusuf Bahadır Kılıçarslan ise Bronz madalya kazandı.