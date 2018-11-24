Japonya’da Son Teknoloji “Süper-Şehir” Kurulacak

Japon hükümetinin planları arasında son teknolojilerin hızla test edilip fizibilitelerinin yapılacağı bir süper-şehir kurmak var.

Japonya, pek çok teknolojinin ortaya çıktığı ve teknolojik gelişmesiyle her zaman saygı uyandırmış bir ülke. Bunu da sürekli yenilikler denemelerine borçlular. Yeniliklerin hemen denenmesi için bir şehir kurma planının onlardan çıkması da şaşırtıcı değil.

Japon yetkililerin aklındaki plan oldukça basit. Eski bir sanayi alanını alıp oraya küçük bir şehir kuracak olan Japon yetkililer, insanları burada yaşamaya davet edecekler. Şehirde en az beş farklı gelişmiş teknoloji kullanılacak. Bu teknolojilerin arasında otonom sürüşe sahip araçlar ve video bağlantı kullanan teletıp da olacak.

Yetkililer, şehir sakinlerinden onay alarak şehirde sadece otonom araçların trafiğe çıkmasını sağlayacaklar.

Buradaki amaç ise teknolojilerin topluma sunulabilmesi amacıyla, mümkün olan en kısa sürede veri toplamak. Bu girişim, Japon hükümetinin daha önce açıkladığı “Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yapay zeka ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanarak gerçekleştirme” amacına da uygun.

Şehrin kurulması için aday bölgelerin seçimleri önümüzdeki yaz içinde yapılacak.