Hem ABD'de hem de Japonya'da satış yapan Daiso isimli bir şirketin sattığı “Dokkiri Cutters” isimli ürünün kimi paketlerinden gerçek maket bıçaklarının çıktığı tespit edildi.

Şaka bıçakları, gerçekçi görüntüsüyle oldukça inandırıcı duran ancak aslında çok basit bir hileyle işleyen masum birer şaka aracı. Ancak Japonya'da gerçekleşen bir hata bu bıçakları oldukça tehlikeli hale getirdi. Üretici firmadaki paketleme esnasında, kimi paketlere şaka bıçağı yerine gerçek maket bıçaklarının konduğu ortaya çıkınca, ürünün satışları askıya alındı.

Hata fark edildikten sonra gerçekleştirilen incelemelerde, bu hatanın daha önce de yapıldığı ortaya çıktı. Her ne kadar fazla zararlı değilmiş gibi görünse de bıçağı satın alan bir kişi fark etmeden kullanmaya kalktığında, örneğin şaka yapmak için arkadaşına doğru savurduğunda, o bıçak olması gerektiği gibi içeri doğru çekilmeyecek ve bir hata yüzünden yok yere bir insan bıçaklanmış olacak.

Şirket de bu ihtimali düşünerek ürünün satışlarını askıya almış ve ürünleri de inceleme yapmak ve ayırabilmek için fabrikalara yollamış. Japonya'da henüz bu bıçaklar yüzünden yaşanmış bir olaya dair haber yok. Ancak ürünlerin bolca satıldığını düşünürsek, birilerinin bu hatalı paketlerden almış olması da çok muhtemel ancak yetkililer ortada bir sorun olmadığını söylüyor.