Japonya’da internet suçlarına ilişkin sıra dışı bir örnek yaşandı. 13 yaşındaki bir kız çocuğu, sosyal medya üzerinden pop-up penceresi şeklinde beliren bir şaka virüsünü paylaşınca tutuklandı. Polisler aynı bağlantıyı paylaştığı tespit edilen iki kişinin evine baskın düzenledi. Şaka, Japonya’da tam anlamıyla kaka oldu.

Japonya’nin Kariya-shi bölgesindeki bir okulda öğrenim gören, adı açıklanmayan 13 yaşındaki kız çocuğu, bölgedeki asayişten sorumlu olan Hyogo Polis Amirliği tarafından tutuklandı. Gencin sosyal medya üzerinden “kanunsuz yazılım paylaşımı” yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı basına açıklandı.

Söz konusu paylaşımda ise JavaScript dilinde yazılmış bir şaka virüsü bulunuyordu. Bu şaka virüsü, kullanıcılar tıklar tıklamaz sayfadan çıkana kadar susmayan bir pop-up pencereler açılmasına neden oluyordu.

Polis tarafından tutuklanan genç kız, ifadesinde insanların bu bağlantılara tıklamalarının eğlenceli olabileceğini söyledi. Elbette yazılımların asıl kaynağı merak konusu oldu ve polisler bazı tuhaf izlere rastladıklarını düşündüler, sosyal medyada araştırma yaptılar.

Yamaguchi eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki bir işsiz adamın ve Kagoshima eyaletinde yaşayan 47 yaşındaki bir inşaat işçisinin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Söz konusu kodları kimin yazdığı ise elbette tespit edilemedi. Çünkü bu kodlar, internette çoğu kullanıcının karşısına sık sık çıkabilen pop-up reklamlarının kodlarıydı. Kısaca insanları trollemek isteyen bir kız çocuğu ile aynı şeyleri yapmak isteyen iki adamın hiç suçu yoktu.

Japonya basınına operasyonları düzenleyen polislerin yazılım ve bilgisayar konusunda çok az bilgi sahibi oldukları yansımaya başladı. Olayın Twitter’da duyulmasının ardından Japon polislere tarayıcı ve uygulama güvenliği hakkında seminerler bile teklif edildi.

Japonya gibi teknolojik gelişmelere yön veren markalara sahip ülkelerde bile, devlet yetkililerinin teknolojik gelişmeler ve internet ortamı hakkında detaylı bilgileri bulunmayabiliyor.

Yaşanan olaylar ise bu durumun en önemli kanıtlarından birisi olarak akıllara kazındı.