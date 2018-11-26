Lamborghini tarafından düzenlenen Aventador SVJ tanıtım etkinliğinde Yokohama sokakları, Lamborghinilerin oluşturduğu konvoya tanıklık etti.

Lamborghini gibi bir devseniz ve Japonya gibi önemli bir pazarda, büyük umutlar beslediğiniz bir modelin tanıtımını yapacaksanız, öyle kuru pasta, meyve suyu ve slayt gösterisi ile günü geçirmeye çalışmazsınız. Onun yerine süper arabalardan oluşan bir konvoy yaparak bütün ülkede ve hatta ülke dışında ses geçirecek bir etkinlik yapmayı planlarsınız.

Yokohama’da gerçekletirilen Lamborghini’ye Merhaba Günü’nde 200 Lamborghini bir araya geldi. Etkinliğe Lamborhini CEO’su Stefano Domenicali ve İtalya’nın Japonya Büyükelçisi Giorgio Starace de katıldı. Etkinliği unutulmaz kılmak isteyen Lamborghini, 200’den fazla araç sahibini şehir merkezinde ve çevresinde atılacak tura katılmaya davet etti. Etkinliğe katılan arabalar arasında Miura, Countach, LM002, Diablo, Murcielago, Gallardo gibi klasik modeller ve Huracan, Aventador ve V8 Urus gibi şu andaki ürün gamını oluşturan modeller yer aldı.

Turun ardından büyük bir parti veren Lamborghini, tüm gelirinin Japon Kızılhaç Örgütü’ne verileceği bir de açık arttırma düzenledi. Bu gelirler, yakın zamanda doğal afetlerle karşı karşıya kalan Osaka, Hokkaido ve diğer Japon şehirlerinin yaralarının sarılmasında kullanılacak.

Lamborghini CEO’su Domenicali yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir pazar olan ve uzun süredir marka ile bağ kurmuş durumda bulunan Japon müşterilerine teşekkür etti. Ayrıca, şirketin yeni piyasaya sürdüğü SUV modeli Urus ile daha geniş bir kitleye ulaştıklarını söyledi.

Lamborghiniler Elimizde

Yokohama Önümüzde

Biz Gideriz Partiye

Hey Partiye

Asfaltları Yakarız

Peş Peşe Takılırız

Lamborghini Günü'ne Akarız

Biz Gideriz Partiye

Hey Partiye

Partinin Yıldızı Aventador SVJ

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali ve İtalya’nın Japonya Büyükelçisi Giorgio Starace