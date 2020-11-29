Japonya, Gelişmiş Röle Uydusunu Başarıyla Fırlattı

Japonya Uzay Ajansı JAXA, lazer teknolojisiyle desteklediği gelişmiş bir röle uyduyu yörüngeye fırlattı. Kuruma göre lazer sistemleri sayesinde veri akışı daha hızlı hale gelecek.

29 Kasım günü, Japonya'da lazer röle teknolojisi taşıyan bir uydu uzaya fırlatıldı. Bu uydu hem askeri hem de sivil gözlem cihazlarından gelen veriyi hızlı bir şekilde iletmesi amacıyla tasarlanarak üretildi.

Japonya'nın güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden bir H-IIA roketi ile fırlatılan uydu, yörüngedeki yerine doğru yıla çıkmış oldu. Bu uydu sayesinde daha hızlı ve akıcı bir iletişim sağlanması amaçlanıyor.

Twitter'dan duyuruldu

Roket ve fırlatıcı üretimi de yapan Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla fırlatmanın başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre uydu roketten başarılı şekilde ayrıldı ve yörüngeye yerleşti.

Bu yeni uydu, yörüngede geçirdiği 10 yıl boyunca görevine devam edecek. MHI tarafından yapılan açıklamada, roketin uçuşunun da daha önce planlandığı şekilde gerçekleştiği ifade edildi. Görevde herhangi bir aksilik yaşanmadı.

Normalde bu tür kalkışlar canlı olarak yayınlansa da JAXA bu yöntemi tercih etmemişti. Bazı uzmanlara göre kurumun bu kararının nedeni, lazer teknolojisinin aşırı derecede hassas olmasından kaynaklanıyor olabilir. Onun dışında uydunun yörüngesi ya da fırlatma yönü konusunda da bir açıklama yapılmamıştı.

Lazerle iletişim zamanı

Son fırlatma ile yörüngeye gönderilen ve LUCAS adı verilen lazer tabanlı iletişim sistemi, alçak yörüngelerde bulunan uydulara lazer ile veri alıp göndermekte kullanılacak. LUCAS yörüngede yaklaşık olarak 36 bin kilometre hızla ve ekvator şeridinde hareket edecek.

JAXA'ya göre yeni uydu sayesinde normalde kullanılan radyo iletişiminden 7 kat hızlı veri alış verişi gerçekleştirmek mümkün olacak. Bu sayede uydular çok daha verimli olarak çalışabilecek. JAXA uyduları bölgeyi izlemek, küresel ısınma ve doğal afetler sonrası hasar tespitinde bulunmak gibi amaçlarla kullanılıyor. Yeni uydu bu özelliklerin de daha kolay kullanımına yardımcı olacak.