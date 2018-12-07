Japonya, Huawei ve ZTE'ye Yasak Getirmeye Hazırlanıyor

Japon hükümeti, Huawei ve ZTE'nin ülkedeki 5G ihalesine katılmasını yasaklamayı düşünüyor. Hükümetin amacı, Tokyo'nun altyapısını güçlendirirken aynı zamanda altyapıyı siber saldırılara karşı daha dirençli hale getirmek.

Japon hükümetinin almayı düşündüğü karar, henüz kesinleşmese de; yasağın önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulması bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Geng Shuang, yaptığı açıklamada Japonya'nın tavrından endişe duyduklarını, kablosuz haberleşme sektöründe faaliyet gösteren Çinli firmalar için adil bir rekabet ortamı yaratılması ve karşılıklı güvenin sağlanması gerektiğini açıkladı.

Japonya'nın bu hamlesi; Huawei'nin Mali İşler Yöneticisi'nin, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmeye yönelik eylemlerde adı geçtiği için Kanada'da tutuklanmasından tam bir gün sonra gerçekleşti.

Ayrıca Japonya'nın bu hamlesi, ABD'nin Çin telekomünikasyon sektörüne karşı yaptığı lobi faaliyetlerinin devamı olarak yorumlanıyor. Tokyo'nun baş sözcüsü Yoshihide Suga, medyaya verdiği bir demeçte, siber güvenlik konusunda Washington ile her zaman dirsek temasında olduklarını söyledi. Suga, yasaklar hakkında konuşmayı ise reddetti.

Çin yasalarına göre, Pekin yönetimi yerli şirketlerden kolayca bilgi talebinde bulunabiliyor. Huawei ve ZTE, ABD'nin de kendi şirketlerine aynı şeyi yaptığını söylese de; yasal düzenlemeler karşılaştırıldığında, Çin'in şirketlerden bilgi talep etmesinin çok daha kolay olduğu görülüyor. Bu bir casusluk faaliyetinin bir kanıtı olmasa da, ülkelerin istihbarat teşkilatlarının bu yetkileri gelecekte kullanabileceğinden şüphe duyuluyor.

Çin'in kablosuz iletişim sektörü, bu tarz yaptırımlar yüzünden yeni problemlerle uğraşmak zorunda. Huawei, daha önce ABD'nin uyguladığı satış yasaklarından endişe duymadıklarını dile getirse de, önümüzdeki günlerde ünlü telefon üreticisini kötü günler bekliyor. Huawei, dünyanın en büyük kablosuz ekipman üreticisi olması ünvanını hala elinde tutarken, 5G teknolojisinde uygulanacak yasaklar şirkete büyük darbe vurabilir.