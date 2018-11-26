Tokyo'yu Terk Eden Herkese 26.000 Dolar Ödül Verilecek

14 milyona yaklaşan nüfusuyla günden güne yaşanmaz bir şehir halini alan Tokyo için enteresan bir çözüm üretildi.

2.200 kilometre kare gibi küçük denebilecek bir alana kurulu Tokyo, her yeni gün ülkenin her yönünden göç almaya devam ediyor. Hal böyleyken şehirde trafik sorunu, gürültü ve hava kirliliği, pahalılık derken sorunlar günden güne artıyor.

Daha önce konuyla ilgili radikal çözümler üretmeye çalışan Japonya hükümeti, şimdi de daha önce duyulmamış bir projeye imza atıyor. Tokyo'da yaşamakta olan herhangi bir vatandaşa, ülkenin istediği bir başka şehrinde yaşaması karşılığında 3 milyon yen (26.000 dolar) ödül verilecek. Herhangi bir şehir kısıtlaması olmasa da hükümet, ülkenin kuzeyindeki Sendai ve Sapporo şehirlerine göç edilmesini öneriyor.

Japonya hükümeti, yaptığı nüfus araştırmasıyla şu an 127 milyon olan nüfusun, 2065 yılında 88 milyona inmesini beklediklerini açıkladı. Bu proje dahilinde Tokyo'nun daha yaşanılabilir olması için de önemli bir adım atılmış oldu.