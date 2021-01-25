Japonya bir mimarlık şirket, Sendagaya isimli metro istasyonunun girişine özel bir umumi tuvalet yaptı. Temelde bir beton yığını gibi görünen tuvaleti benzersiz kılan şeyse, bu beton yığınının uçuyor gibi görünüyor oluşu.

Japonya, sahip olduğu teknolojik yetkinliğin yanı sıra, mimariye verdiği önemle de dikkat çekiyor. Üstelik ülke, ilginç bir şekilde de umumi tuvaletlere takık durumda. Hatta birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ülkedeki bir vakfın Tokyo'daki 17 umumi tuvalete el attığından, yapılacak tasarımlarla tuvaletlerin boşken şeffaf, doluyken de opak bir görünüme sahip olacağından bahsetmiştik. Bu kez sizlere, yine Japonya'daki ilginç bir tuvalet tasarımından bahsedeceğiz.

Japonya'da bulunan "Sendagaya" isimli bir metro istasyonu var. "Suppose Design Office" ismiyle hizmet vermekte olan bir mimari tasarım şirketi de bu metro istasyonunun girişinde bulunan bir umumi tuvaleti gözden geçirdi. Yapılan tasarım, aslında bir beton yığınından başka bir şey değil. Ancak bu beton yığını o kadar güzel bir şekilde tasarlanmıştı ki görenler dönüp bir kez daha bakıyordu.

İşte Sendagaya istasyonundaki o umumi tuvalet

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere umumi tuvalet, uçan bir beton blok gibi görünüyor. Yapı, şatafatlı bir görünüşe sahip olmasa da havada duruyor gibi görünmesi, herkesin dikkatini çekiyor. Tasarım harikası tuvalet sadece dış görünüş özelinde değil, iç tasarım konusunda da oldukça şık görünüyor.

Suppose Design Office, tuvaletin kadın, erkek ve engelliler için ortak bir şekilde kullanılabilecek şekilde tasarladı. İçinde çok sayıda kabin olan tuvalet, ortak olarak kullanılan bir lavabo bölümüne de sahip. Ayrıca tuvaletin içine girdiğinizde, havada duran beton yapının altından giren gün ışığı da rahatlıkla görülebiliyor. Tasarım, akşam olduğunda da saçtığı ışıklarla dikkat çekici bir görünüme kavuşuyor.

Şu an için bir adet olarak inşa edilen umumi tuvalet tasarımının ülke geneline yayılıp yayılmayacağı bilinmiyor. Ancak olur da bir gün Japonya'ya giderseniz, bu ve bunun gibi onlarca özel tasarım umumi tuvalet görebilirsiniz...