Japonya, İnsan Embriyolarındaki Genleri Değiştirecek

Gen düzenlenme araçlarının insan gelişiminin ilk evrelerinde, araştırma amacıyla kullanılmasına yönelik taslak yönetmelik için izin çıktı.

Japonya insan embriyolarındaki genlerin değişimine izin veren bir taslak yönetmelik çıkardı. Teklif, 28 Eylül tarihinde, ülkenin bilim ve sağlık bakanlıklarını temsil eden uzmanlar panelinde sunuldu. Japonya, araştırmalarda insan embriyosunun kullanımını düzenlese de bu zamana kadar CRISPR–Cas9 gibi gen düzenleme araçlarıyla ilgili bir yönetmelik yoktu.

Sapporo’daki Hokkaido Üniversitesi’nde bioetik uzmanı olan Tetsuya Ishii, yönetmelik yayınlanmadan önce Japonya’nın gen düzenleme konusundaki yaklaşımlarının tarafsız olduğunu ancak yönetmeliğin çıkmasının bu gibi araştırmaların sayısını arttıracağını söyledi. Ayrıca yönetmelik düzenlenirse insan embriyosunun üretiminin ve değişiminin önüne geçilebileceğini ancak bunun yine de yasal olarak bağlayıcı olmayacağını ekledi.

Embriyolardaki DNA’ları değiştirmek ileride bize insan gelişiminin ilk evreleri hakkında daha fazla bilgi verebilir, hatta hastalıklar başka bir gene taşınmadan önce önüne geçilebilir. Ancak genlerin düzenlenmesi konusu araştırma amaçlı olsa bile birçok etik sorunu ortaya çıkarıyor. Uzmanlar ise bu uygulamanın medikal amaçların dışında kullanılabileceğinden korkuyorlar. Birçok ülke de bu uygulamayı yasaklamış durumda. Bu çeşit gen düzenleme uygulamaları yalnızca üretken olmayan yetişkin hücreler üzerinde uygulanmakta.

Japonya’nın konuyla ilgili taslak yönetmeliğinin önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.