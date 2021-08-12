Japonya'da Karaya Oturan Yük Gemisi İkiye Bölündü [Video]

Japonya'da karaya oturan 39 bin 910 tonluk Crimson Polaris isimli yük gemisi, gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle ikiye bölündü. Akıllara durgunluk veren görüntüler oluşturan kaza, kimsenin canına bir şey olmadan atlatılabildi.

Japonya'da son dönemlerin en büyük deniz kazalarından bir tanesi yaşandı. Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe Limanı'nın açıklarında bir gemi karaya oturdu. 39 bin 910 tonluk Crimson Polaris isimli gemiyi kurtarma girişimleri başarısız olurken yük gemisi, gövdesindeki çatlama nedeniyle ortadan ikiye bölündü. Geminin arka tarafı bir süre sürüklendikten sonra denizin dibini boyladı.

Karaya oturmasından sonra iki parçaya ayrılan gemiyle ilgili yapılan açıklamalarda, 21 Çinli ve Filipinli mürettebatın bulunduğu bildirildi. Başlatılan kurtarma operasyonunda bu mürettebatın tamamı kurtarıldı. Japonya merkezli bir şirket tarafından işletilen geminin ikiye bölünmeden önce deniz tabanından kurtulduğunu duyuran yetkililer, ikiye bölünme nedeninin gövdedeki çatlak olduğunu ifade ettiler.

Gemiden sızan yakıt, 5 kilometre çapında bir alana yayıldı

Japon yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Crimson Polaris isimli geminin ikiye bölündükten sonra yakıt sızdırmaya başladığı belirtildi. Yapılan incelemelere göre sızan yakıt, geminin çevresindeki 5 kilometre çaplık bir alana yayıldı. Uzmanlar şimdi, bu çevre felaketini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kaza, kimseye bir şey olmadan atlatılmış olsa da Japon yetkililer tedbirli olmaya devam ediyorlar. Geminin ikinci bir kazaya sebep olmaması için her türlü önlemin alındığını açıklayan yetkililer, geminin parçalarını denizden çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyorlar...

İkiye bölünen gemiye ait görüntüler