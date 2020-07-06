Japonya'da Patlayan Bir Meteor, Sonik Patlamaya Neden Oldu

Tokyo'da büyük bir meteor patlaması yaşandı. Gecenin karanlığını aydınlatan olay sırasında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Uzmanlar, meteorun 1,8 ton ağırlığında ve 1,6 çapında olduğunu tahmin ettiklerini söylediler.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da benzerine az rastlanır bir meteor olayı yaşandı. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 2:30 sularında yaşanan olayda gecenin karanlığı, atmosfere giren bir gök taşı ile aydınlandı. Birkaç saniye içerisinde meydana gelen olay, bölgedeki kameralara da yansıdı.

Tokyo'da gecenin aydınlanmasına neden olan gök taşı, alışılmıştan biraz daha büyük bir yapıya sahipti. Bu da Tokyo semalarında bir sonik patlamanın yaşanmasına neden oldu. Uzmanlara göre atmosferde patlayan gök taşı, 165 ton trinitrotoluen ile eşdeğerdi. Zaten kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler de bunun açık bir göstergesi.

İşte Tokyo'da geceyi aydınlatan o gök taşı

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Tokyo'da görülen gök taşı, yaklaşık olarak 1,8 ton ağırlığındaydı ve çapı da 1,6 metre kadardı. Kolay kolay görülemeyecek olan bu büyüklüğün 10 ila 20 katı büyüklüğündeki bir gök taşı, 2013 yılında Rusya semalarında görülmüştü ve bu gök taşının patlaması neticesinde de binlerce evin camı kırılmıştı. Tokyo'daki patlamada ise herhangi bir hasar rapor edilmedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay bölge halkı sakinlerinin de gündemine oturdu. İnsanlar, gecenin birdenbire aydınlandığını ve bu aydınlanma sırasında da büyük bir gürültü duyduklarını söylediler.

Şimdi sizleri, Tokyo semalarında görülen o gök taşına ait çekilmiş olan bir video ile baş başa bırakalım.