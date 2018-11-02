Var olan çoğu elektrikli otomobilden neredeyse yarı yarıya daha hafif olan bu model menzili ile de iddialı olmayı hedefliyor.

Ana şasisinin neredeyse tamamı karbon fiberden üretilen aracın kalan bölümleri ise 3 boyutlu plastikler ile desteklenmiş. Ağırlık tasarrufu için metal ve cam kullanılmamaya özen gösterilmiş. Çalışmalar işe yaramış olacak ki aracın toplam ağırlığı sadece 850 kilogram. Tokyo Üniversitesi'nde geliştirilen bu prototip, Japon hükümeti tarafından da destekleniyor.

Özel tasarım şok emici fiberglass malzemeler sayesinde hem esneklik sağlanıyor hem de araca şok emici özellik kazandırılmış olunuyor.

Tasarımı ile Midtown Madness'dan Panoz Roadster andıran model, düşük aerodinamik bir katsayıya ulaşmayı hedeflemiş. Kullanılan cam, far ve lastik gibi diğer parçalar da olabildiğince hafif ve geri dönüştürülebilir malzemelerden seçilmiş.

Aracın seri üretim için 2028'de hazır olabileceği söyleniyor.