Japonya, Uzaya Asansörü Projesini Test Edecek

İnsanları ve çeşitli materyalleri uzaya taşımanın en kolay ve diğer yollara göre daha ucuz yolu, ilk duyduğunuzda şaka gibi gelen asansörlerdir. Hatta Japonya bu işi fazlasıyla ciddiye alıp bir proje geliştirdi. Test aşaması ise yakında başlıyor.

Bugüne kadar uzaya çıkmak istediğimizde, her kalkışı milyon dolarlara mal olan roketler kullandık. Taşınan yük fil kadar olurken, onu yer çekiminden kurtaracak motorlara güç sağlayan yakıtlar yükün kat ve kat daha fazlası oldu.

Günümüzün roketler konusunda en aktif girişimcisi olan Elon Musk, asansör fikrinin özüne karşı çıkarak uzay asansörlerini desteklemiyor. Japonya ise geleneksel yol olan roketlere karşı olarak, uzaya kadar uzanan bir asansörün hayalini kuruyor. Shizuoka Üniversitesi'nden ve diğer kurumlardan bir takım araştırmacı, ülkelerinin bu hayalini gerçekleştirmek adına ter döküyor.

Temel olarak Dünya yüzeyine bağlı, esnek bir kablo üzerinde yürüyen asansör şeklinde bu durumu açıklayabiliriz. Kabine binen insanlar ve yerleştirilen çeşitli yükler, bu hat boyunca ilerleyip yerçekiminin etkisinin azaldığı bölgeye çıkabilirler. Japonlar, bu işi gerçek koşullarda gözlemlemeden evvel minyatür bir boyutta test etmek istiyorlar.

Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bir hat üzerine, 10 santimetre uzunluğunda minyatür asansör kabinler yerleştirilerek koşullar test edilecek. Elbette bu testler, Japonya bayrağı taşıyan Tanegashima Uzay Merkezi içinde gerçekleştirilecek. İlk çalışmalarsa 11 Eylül tarihinde sonuçlanacak.

Projenin teknik danışmanı Japonya'nın inşaat devi Obayashi Corporation, 2050 yılına kadar ilk uzay asansörünü tam kapasiteli olarak kullanıma sunmak istiyor.

Asansör fikrinin aktif şekilde çalışması, potansiyel kazaların engellenmesi için yüksek enerjili kozmik ışınlara dayanabilen özel kabloların geliştirilmesi gerekiyor. Karbon nanotüpleri ise bu konuda en muhtemel materyal olarak göze çarpıyorlar. Yeryüzünden asansöre elektrik iletimi ve dayanıklılık konusunda bu materyal son derece iyi performans sağlayabilir.

Japonya uzay asansörünü fikrini gerçek kılabilir mi bilinmez. Bu konuda bilimsel camiada da tartışmalar sürerken, Japon hükumetinin devlet desteği ile böyle bir projeye başlama cesareti takdire şayan. Bakalım önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşacağız.