Japonya'da Yabancı İşçiler İçin Uygulama Geliştirilecek

Japonya'da, ülkede çalışan yabancı işçilerin maruz kalabilecekleri usandırma, taciz ve aşırı mesai gibi durumları önlemek amacıyla özel bir uygulama geliştirilecek. Uygulama sayesinde çalışanlar insan hakları kuruluşlarına kolayca ulaşabilecek.

Bilindiği üzere çalışmak için yabancı ülkelere giden kişiler bu ülkelerde vatandaşlardan ve işverenlerden kötü muameleler görebiliyorlar. Dünyanın her yerinde sık sık karşılaşılan bu durum, Japonya'da yurt dışından gelen şikayet telefonları artınca önemli bir gündem maddesi haline geldi. Yabancı kökenli işçilere yönelik usandırma, taciz ve aşırı mesai şikayetlerinin soruşturulmasına yönelik gelen telefonlar sonrası bu durumun önlenmesi için Japonya önemli bir adım atmaya karar verdi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) liderliğinde ulusal ve uluslararası firmalar, insan haklarını korumak için ortak bir akıllı telefon uygulaması geliştirecek. Uygulama, yabancı işçilerin, çalıştığı firmalarının haberi olmadan üçüncü taraflarla iletişim kurmalarını sağlayacak.

Toyota ve Ajinomoto gibi sektör devleri projede yer alacak

Projenin sekretaryasında insan hakları kuruluşları da görev üstlenecek ve işçiler, sekretaryaya iş yerlerindeki "insan hakları" problemlerini doğrudan aktarabilecek. Toyota Motor, Aeon Co. SoftBank Group, Ajinomoto gibi sektörlerinin devleri dâhil 200'den fazla firma bahsi geçen projede yer alacak.

JICA yetkililerinin açıklamalarına göre uygulama vasıtasıyla "Japonya'daki yaşam üzerine birçok dilde faydalı bilgiler'' de yabancı işçiler ile paylaşılacak. Kyodo, Japonya'da yabancı işçi sayısının, 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak, geçen yıl 1,72 milyona yükseldiğini de aktardı. Artan yabancı işçi sayısı, bu konuda yaşanan problemleri de haliyle artırdı. Ancak bu yeni uygulamanın duruma iyi bir çözüm olacağı düşünülüyor.