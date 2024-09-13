Yemek yemek için gittiğimiz restoranlarda siparişimizin yanlış gelmesi kadar can sıkıcı çok az şey var. Kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemezken Japonya’da sadece bunun için gidilen bir restoran var!

Kulağa ne kadar ilginç geliyor değil mi? Ancak daha da ilginç olanı, bu restoranda “demans hastası yaşlıların” çalışıyor olması.

Demans hastalığına farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen bu durum, aslında oldukça eğlenceli bir konsepte sahip.

“Restaurant of Mistaken Orders” olarak geçen Yanlış Siparişler Restoranı, Japon hükûmetinin de desteklediği bir oluşum.

Restoran, geçici restoran konseptiyle pop-up bir restoran olarak 2017’de kuruldu. Japonya’nın Kyoto şehrinde açılan bu restoran, demans hastalarına dikkat çekiyor. Genellikle yaşa bağlı oluşan “demans” hastalığı, yaşlılarda görüldüğünden bu restoranda da çalışanlar yalnızca yaşlılar.

Demans hastalarının hiçbir şey yapamadıkları iddiası, bilim dünyasında doğru bilinen bir yanlış. Bu algıyı düzeltmek adına yapılan bu girişim, pek çok hastaya da umut oluyor.

Müşteriler, siparişlerinin yanlış geleceğini bilerek bu restorana gidiyor.

Normalde kabul edilebilir olmayan, sinir bozucu bu durum, demans hastalarının topluma karışması için bu restoranda kasıtlı olarak yapılıyor. Sipariş teslim edildiğinde ortaya ise oldukça eğlenceli görüntüler çıkıyor.

Restoran sahibi Shiro Oguni, bir hasta bakım evinde burger sipariş ettiğinde mantıya benzeyen dumpling yemeği geldiği an “insanların hatalarını kabul edip onlara saygı duymalıyım” düşüncesiyle siparişi iptal etmeden yemiş, o anda da restoranı kurmayı düşünmüş.

Bu proje, uluslararası basında da yankı uyandırdı ve birçok ödüle layık görüldü. Dünyada yaklaşık 55 milyon kişi demans hastası, her yıl bu sayı giderek artıyor. Bilinen kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığa sahip insanların topluma kazandırılması, onları ayrıştırmadan yaşamak atılabilecek en güzel adım ve Japonya bunu çok güzel bir şekilde başarmış görünüyor.

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