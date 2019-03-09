Dünyanın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşındaki Japon Bir Kadın Oldu

116 yaşındaki Japonyalı bir kadın, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi olarak belirlendi.

Japonya'nın güneybatısında bulunan Fukuoka bölgesinde bir huzur evinde kalan Kane Tanaka, Guinness tarafından dünyanın en yaşlı kişisi olarak ilan edildi. Kane Tanaka'ya "Dünyanın En Yaşlı Kişisi" unvanı, ailesi belediye başkanının katıldığı törenle teslim edildi.

Sekiz çocuktan yedincisi olan Tanaka, 2 Ocak 1903'te doğdu. 1922 yılında Hideo Tanaka ile evlenen Kane Tanaka, dört çocuk dünyaya getirdi ve bir çocuk da evlat edindi. Sabahları genellikle saat 6'da uyanan Tanaka, Masa oyunu Othello'yu ve matematiği seviyor.

Tanaka'dan bir önceki dünyanın en yaşlı kişisi, geçtiğimiz temmuz ayında 117 yaşında hayatını kaybeden Chiyo Miyako olmuştu. Tahmin edebildiğiniz üzere Chiyo Miyako da Japonya'dan.

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın bilinen en uzun süre yaşayan kişisi 122 yaşına kadar yaşayan Fransız kadın Jeanne Louise Calment. Fakat Rus bir bilim insanı Jeanne Calment'in 1934 yılında öldüğünü ve kızı Yvonne'un onun kimliğini aldığını da iddia ediyor.