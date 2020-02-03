Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khal Drogo karakteri ile şöhret kazanan Jason Momoa, çok ilginç bir reklam filmine imza attı. 40 yaşındaki Amerikalı aktör, Rocket Mortgage şirketinin Super Bowl reklamında saçlarını ve kaslarını kaybetti.

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk organizasyonu Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu sene de müthiş bir reklam savaşına sahne oldu. Farklı sektörden firmalar, çektikleri yüksek profilli reklamları göstermek için yine Super Bowl’u tercih etti. Bu görkemli organizasyonunun arifesinde yayınlanan en ilgi çekici reklam filmlerinden biri de, hiç şüphesiz Rocket Mortgage şirketinin Jason Momoa’lı reklamı oldu.

Game of Thrones’ta canlandırdığı Khal Drogo karakteri ile hayatımıza giren Momoa, oyunculuk yeteneği kadar fiziksel görünümüyle de bir hayli ilgi görüyor. Bildiğiniz üzere ünlü aktörün karizmasını tamamlayan şeylerin başında saçları ve kasları geliyor. Fakat bunların her ikisi de meğerse sahteymiş(!)

Siz izlemeden önce reklamı kısaca özetleyelim. Mortgage kredisi ile aldığı muhteşem evine adım attıktan sonra ilk önce ayakkabılarını çıkaran Momoa, daha sonra ise görkemli kaslarını çıkarıyor ve o devasa kas kütlesinin altından sıska bir vücut çıkıyor.

Bu yeterli değilmiş gibi saçlarını da çıkaran ünlü aktör, cılız vücudu ve saçsız hali ile bambaşka bir insana dönüşüyor. Reklamın sonunda ise Momoa’nın sadece 45 kiloluk bir barı kaldırırken bile acıyla kıvrandığını görüyoruz. Sosyal medyada büyük bir ilgi gören reklam, şu ana kadar YouTube’da 800 binden fazla görüntülenme aldı.

Jason Momoa’nın saçsız ve kassız reklamı