JBL, Yeni Bluetooth Hoparlörü Pulse 4’ü IFA 2019’da Duyurdu

JBL, her yıl Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen dev teknoloji fuarı olan IFA’nın bu yılki etkinliğinde Pulse 4 isimli yeni Bluetooth taşınabilir hoparlör duyurdu. Hem göze hem de kulağa hitap eden bir hoparlör olan Pulse 4, tamamen ışıklandırılmış bir gövdeye sahip.

Pulse 4, ilk kez CES 2017’de tanıtılan Pulse 3’ün yeni versiyonu. Pulse 3’ün gövdesinde de ışıklar bulunuyordu ama Pulse 4 modeliyle beraber bu ışıklar daha yüksek bir çözünürlüğe kavuşuyor ve tüm hoparlörü kaplıyor. Pulse 4, şirketin imzası hâline gelen 360 derecelik ses deneyimini yaşatıyor.

Harika ses deneyiminin yanında 360 derecelik tamamen özelleştirilebilir ışıklandırma sistemi de yer alıyor. Kullanıcılar, ışık gösterisi için renk ve efekt seçmek için JBL Connect uygulamasını ve seçtikleri herhangi bir nesneyi taramak ve eşleştirmek için akıllı telefon kameralarını kullanabilecekler.

Pulse 4, tek şarj ile 12 saat müzik dinleme imkanı sağlıyor:

JBL’in yeni Bluetooth hoparlörüne aynı anda iki telefon veya tablet bağlanabiliyor. Pulse 4, tek bir şarjla 12 saatlik bir batarya performansı da sunuyor. Bu performans her ne kadar etkileyici olsa da Pulse 3 modeliyle aynı olması biraz hayal kırıklığı oluşturuyor. Pulse 4, USB-C girişine bağlanan şarj cihazıyla şarj oluyor.

Pulse 4, su geçirmezlik sertifikasına da sahip:

JBL, ayrıca kendi uygulamasında 100 adete kadar JBL PartyBoost destekli hoparlöre kablosuz olarak bağlanmanıza izin veren bir PartyBoost özelliğine sahip. Birden fazla JBL Pulse 4 hoparlörünüz olursa hem işitsel hem de görsel anlamda bir parti ortamı oluşturabilirsiniz. JBL Pulse 4, IPX7 su geçirmezlik sertifikasına da sahip. Böylece yağmurda bir parti yapmak istiyorsanız Pulse 4’ünüzü dışarıya çıkarabilirsiniz.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan Pulse 4, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya giriş yapacak. JBL Pulse 4’ün satış fiyatının ise 280 dolar (1600 TL) olması bekleniyor. Bu fiyatın güncel kur üzerinden direkt olarak çevrildiğini ve vergilerin dâhil olmadığını da ekleyelim.