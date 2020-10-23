Jeep Wrangler, Şarampolden Aşağı Yuvarlandı (Video)

Son derece tehlikeli olduğu bilinen bir geçitte başka bir araca yardım etmek için duran bir Jeep Wrangler, kaygan zeminin etkisiyle şarampolden aşağı yuvarlandı. Tanınmaz hale gelen aracın içindeki hiç kimsenin hayatını kaybetmemiş olması ise tek güzel haber.

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Telluride adlı bir kasabanın yakınlarında, Black Bear Pass adlı bir geçit bulunuyor. Tek yönlü olan ve Telluride’ye ilerleyen geçit, deniz seviyesinde 3900 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor ve dar patikası, keskin virajları ile sürücüler için pek de güvenli bir yolculuk vadetmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir Jeep Wrangler ve içindekiler, Black Bear Pass adlı geçidin ne kadar tehlikeli olduğunu birinci elden deneyimlediler. Başka bir araca yardım etmek için patikada duran Wrangler, kum ve çakıldan oluşan zeminin etkisiyle kaymaya başladı ve şarampolden aşağı yuvarlandı.

Sas Miguel Kontluğu Şerifi tarafından paylaşılan yukarıdaki fotoğraf, şarampolden yuvarlanan Jeep Wrangler’ın son halini gösteriyor. Ya da ondan geriye ne kaldıysa… Kaza, aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi son derece korkunç bir şekilde gerçekleşmiş olsa da araçtaki sürücünün, bir yolcunun ve iki köpeğin sağ olduklarını ifade edebiliriz.

Aktarılan bilgilere göre aracın sürücüsü araç kaymaya başladığında dışarıdaydı ve kaydığını görür görmez direksiyona koşmaya çalıştı. Aracın içindeki yolcu ve köpeklerin araçtan kendilerini ne zaman attıklarına dair bir bilgi paylaşılmadı. Kazada kimsenin hayatını kaybetmemesi mucizevi ve tek güzel haber olsa da 23 yaşındaki kadın yolcunun omurilik hasarı aldığı ve 2 yıllık bir tedavi sürecine başlayacağı ifade edildi.

Jeep Wrangler’ın şarampolden aşağı yuvarlandığı korkunç kazanın videosu