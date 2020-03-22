Amazon CEO'su Jeff Bezos, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden bar ve restoren işçilerinin 100.000'ini işe almayı hedeflediklerini açıkladı. Bezos, bu işçilerin, işlerini geri alana kadar Amazon'da çalışabileceklerini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 13.598 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dünya ekonomisi de zor günler geçiriyor. Özellikle eğlence sektörü, insanların evlerine kapanmaları nedeniyle çökme noktasına gelirken, Amazon CEO'su Jeff Bezos'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bezos, restoran ve bar gibi işletmelerin salgın nedeniyle kapanmak zorunda kaldığını belirterek işinden olan insanların işe geri dönene kadar Amazon'da çalışabilmelerini umduklarını söyledi. Bezos, tüm kişisel zamanının ve düşüncesinin COVID-19'a ve Amazon'un burada kendi rolünü en iyi nasıl oynayabileceğini odaklandığını belirtirken Amazon'un yardım için yeni olanaklara bakmaya devam edeceğini kaydetti. Bezos, bu kapsamda işini kaybeden restoren ve bar işçilerinden 100.000 kişiyi istihdam etmeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Amazon önlem alıyoruz diyor ama işçiler aynı fikirde değil

Koronavirüs salgınının ABD'de yayılmaya başlamasından bu yana temel ev gereksinimlerine ve temel mallara olan talep bir hayli arttı. Bunun üzerine Amazon depolamayı ve temel malzemeleri teslim edebilmeyi öncelikli hale getirmek için lojistik, nakliye, tedarik zinciri, satın alma ve üçüncü parti satıcı süreçlerini değiştiriyor.

Amazon aynı zamanda işçilerinin güvenliğini sağlamak için de onlara milyonlarca maske dağıtılacağını ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağını açıklamıştı. Şirketin ABD'deki ikmal merkezlerinde çalışan işçilere nisan ayı sonuna kadar saat başına 2 dolar fazla ödeme yapılacağı açıklanmıştı. Amazon normal şartlarda şirketin ikmal merkezlerine ilk işi olarak giren işçilere saatte 15 dolar ödüyor. Şirketin İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki işçilerine de 2 dolar fazla ödeme yapacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte, şirketin işçilerine yönelik politikaları eleştiri alıyor. Aralarında Bernie Sanders'ın de bulunduğu dört ABD'li senatör, Jeff Bezos'a mektup yazarak şirketin çalışanlarına yönelik koronavirüs önlemlerini eleştirmiş ve ücretli hastalık izni ve risk primi verilmesi gerektiğini savunmuştu. 9 Mart'ta Amazon lojistik işçileri, ücretli izin de dahil olmak üzere çeşitli önleyici önlemlerin alınmasını talep eden bir talep listesi hazırlamıştı.