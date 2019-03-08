Jeff Bezos’a Göre Başarılı İnsanların Aldıkları 2 Tip Karar

Şirketini 1 trilyon dolar seviyesine çıkarmayı başaran Amazon'un CEO’su Jeff Bezos, başarılı insanların karar vermekte kullandığı iki yolu açıkladı.

Son yılların belki de en başarılı ve en çok büyüyen firması olan Amazon CEO’su Jeff Bezos, şirketini bugün olduğu haline bir günde getirmedi. Bu kadar büyük bir firmayı inşa etmek de iyi karar verme yeteneğini gerektiriyor.

2015 yılında hissedarlara gönderdiği mektupta, girişimcilerin ve yöneticilerin sık sık karşıya kaldıkları iki tür karar olduğunu belirten Bezos, bu kararları açıkladı.

Tip 1 kararlar, kapıdan bir defa geçtiğinizde geri dönemediğiniz kararları temsil ediyor. Bu tarz kararlar arasında yan projenize ya da girişiminize odaklanmak için iyi bir maaşı olan işinizden ayrılmanız gibi kararlar yer alıyor.

Amazon’un durumunda, internet servis hizmeti bugünkü değeriyle 190 milyar dolarlık bir kumar olarak Tip 1 kararlar arasında yer alıyor.

Bezos, bu kararları metodik, dikkatli, yavaş ve danışarak almak gerektiğini söylüyor.

Tip 2 kararlar ise bir kişi ya da küçük bir grup tarafından geri döndürülebilir kararları içeriyor. Bir ürünü test etmek gibi işlemler bu kategoriye giriyor.

Bezos’a göre haftalık çalışma saatlerinin %10’unu Tip 1 kararlar vermeye harcamak gerekiyor. Bu kararlar insanı zorlayan, zamanını tüketen ve dikkatlerini alan kararlar oluyor. Tip 1 kararları alırken kızgın, aç, yalnız ya da yorgun olmamak gerekiyor.

Tip 2 kararları almak daha kolay. Birilerine danışarak, takım arkadaşlarından ya da dışarıdan birilerinden destekle alınması kolay kararlardan oluşan Tip 2 kararlar da duygusallıktan uzak olarak verilmeli.

Verdiğiniz kararların çoğu beklenmedik sonuçlar doğmasına sebep olacaktır. Müşterilerin beğendiği bir ürünün dağıtımı ve servis hizmetinin sizin için gereğinden fazla yorucu olduğunu, ürün piyasaya çıktıktan sonra fark edebilirsiniz. Bu tür sorunlar genelde Tip 2 kararlarda görülür.

Bezos’a göre bu tür durumlarda her zaman için kapıyı tekrar açıp geri dönebilir, en uygun yönteme geçiş yapabilirsiniz. Verdiğiniz kararla tıkanıp kalmanıza gerek yoktur.

Bezos, %10 ihtimalle 100 kat kazandıran her bahse girmemiz gerektiğini söylüyor. Firmanın yaptığı pek çok girişim de bu mantığın eseri olarak ortaya çıktı.

Bezos ayrıca başarısızlık ihtimaline de hazır olmak gerektiğini ve başarısızlığın da işin bir parçası olduğunu belirtiyor. En nihayetinde girişimciler veya yöneticiler, hatalarını kucakladıkları zaman daha fazla şey öğrenip gelişiyorlar.