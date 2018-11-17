Bezos, Amazon'un Bir Gün Başarısızlık Yaşayacağını Açıkladı

Dünyanın en büyük elektronik alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, geçtiğimiz hafta çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, “Bir gün Amazon başarısız olacak, bizlerin işi ise bunu olabildiğince geciktirmek.” dedi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Seattle’da düzenlenen bir toplantıda, bir çalışan, Bezos’a Amazon’un geleceği hakkında sorular yöneltti. Şirket çalışanı, özellikle Bezos’un, ABD’nin perakende devi Sears’ın ve diğer büyük şirketlerin iflasından ne ders çıkardığını merak ettiğini söyledi.

“Amazon, başarısız olacak kadar büyük değil.” diyen Bezos, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Aslında Amazon’un bir gün iflas edeceğini düşünüyorum. Büyük şirketlere bakarsanız, ömrü 100 yıldan fazla olan şirket yoktur, ortalama ömürleri ise 30 yıldır.”

Bu başarısızlığı geciktirmenin yolunun müşteri odaklı olmak ve kendileri hakkında endişe duymamak olduğunu belirten Bezos, konuşmasına şöyle devam etti:

“Müşterilerimize odaklanmak yerine kendimize odaklanmaya başlarsak, bu sonun başlangıcı olacaktır.”

Bezos’un bu açıklamaları, şirketin görülmemiş başarılara imza attığı şu dönemlerde geldi. Amazon, şu an büyük çaplı bilişim pazarının hakimiyetini almış durumda, aynı zamanda Alexa sesli asistanı da evlerde hızlı şekilde benimsenmeye devam ediyor.

Ancak bazı şirket çalışanları, bir süredir şirketin büyüme hızıyla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Amazon’un 2010’dan bu yana iş gücünün 20 kattan fazla büyüdüğünü ve hisselerinin 2013’ten bu yana 4 kattan fazla değer kazandığını belirtelim.