''Dünya Dışı Kolonilerde Trilyonlarca İnsan Yaşayabilir''

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, uzaya kurulacak insan kolonilerinin trilyonlarca insanı destekleyebileceğini söyleyerek nüfus istatistiği ve uzayda yaşamı inceleyen bilim insanlarını hayrete düşürdü.

Eğer yeterince zenginseniz, söylediğiniz herhangi bir şey için kanıt göstermeye ihtiyaç duymazsınız. Donald Trump ve Kayne West bunun en bariz göstergesi olabilir. Ayrıca dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut servisi platformu olan Amazon’un kurucusu ve 148 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’u da listeye ekleyebiliriz.

1993 yılından bu yana yayınlanan ve teknolojinin kültüre, ekonomiye ve siyasete etkilerini kaleme alan Wired dergisinin 25. Yıllık Wired Zirvesi’nde konuşan Bezos, Dünya dışına kurulacak yaşam alanlarının milyonlarca, milyarlarca hatta belki de trilyonlarca insanı destekleyebileceğini dile getirdi.

Bezos’un ‘’Dünya’nın sınırlı kaynağa sahip olduğu gerçeği ile yüzleşmeye başlıyoruz.’’ sözleri, Bezos’un ‘bir şeylerin’ farkındaymış gibi görünmesine neden olsa da Dünya dışındaki yaşamın daha da sınırlı kaynağa sahip olması kafa karıştırdı. Dünya bile birkaç milyar insan için yeterli kaynağa sahip değilken neredeyse hiç su bulunmayan Mars’ta milyarlarca insan?

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Bezos’un açıklamaları fazla iyimser bir fütüristik fikirden başka bir şey değil. Bir gün evrende trilyonlarca insan var olabilir, bu doğru. Ancak bunun için insanoğlunun ışık hızını aşan hızlarla uzayda seyahat etmeyi öğrenmesi ve galaksinin her yerine yayılarak kaynakların dibini sıyırması gerekir.