Jeff Bezon'un sahibi olduğu Amazon ile Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydudan internet projesi için bir yörünge kavgasına tutuştu. SpaceX, kendi Starlink uydularını planlanandan daha alçak bir yörüngeye yerleştirmek isterken; Amazon da bu yörüngenin kendi projesini olumsuz etkileyeceğini öne sürüyor.

Dünyanın en zengin iki insanı olan Elon Musk ve Jeff Bezos, tüm dünyaya yüksek hızlı internet hizmeti verebilmek için birbirlerine girmiş durumdalar. SpaceX’in uydudan internet projesi Starlink’te bir değişiklik gerçekleştirmek istemesi, benzer bir proje üzerinde çalışan Amazon’un tepkisiyle karşılaştı.

Bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse; SpaceX, Starlink projesi ile Dünya yörüngesine binlerce uydu fırlatmayı, bu uydularla da dünyanın dört bir yanına internet hizmeti sunmayı planlıyor. Şirket, bu proje kapsamında şimdiden 900’den fazla uyduyu yörüngeye göndermiş durumda ve binlercesini göndermek için daha ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) izni bulunuyor.

SpaceX, 3 bin kadar Starlink uydusunu Amazon’un uydularına yakın bir yörüngeye yerleştirmek istiyor

SpaceX’in yeni talebi, 3.000 kadar uyduyu izin alınandan daha düşük bir irtifaya konumlandırmak oldu. Amazon ise söz konusu plan değişikliğinin kendi uydudan internet projesi olan Kuiper Projesi’ni riske sokacağını belirterek bu değişikliğe kesin bir şekilde karşı çıktı. Aslına bakacak olursak Amazon, bu proje kapsamında henüz hiçbir uydu fırlatmadı ancak fırlatmak için gerekli izinleri bulunuyor.

Amazon tarafından alınan izne göre Kuiper Projesi’nde uydular, Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) yani yerden 590 kilometre yüksekliğe konumlandırılacak. SpaceX ise söz konusu değişiklik başvurusunda 3.000 kadar uyduyu 540-570 kilometre yüksekliğe konumlandırmak için izin istedi.

Elon Musk: Amazon’un birkaç yıl sonra faaliyete geçecek uydu sistemi için Starlink'i baltalaması halkın çıkarına değil

Amazon’a göre söz konusu değişikliğin gerçekleşmesi halinde Starlink uyduları, Kuiper Projesi uydularına tehlikeli derecede yakın olacak. Amazon, uyduların bu denli yakın olmasının sinyal sorunlarına da neden olabileceğini ifade ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere SpaceX, bu “risk” durumuna pek ihtimal vermiyor.

SpaceX'in uydu politikaları direktörü David Goldman, Amazon’un söz konusu açıklamaları sonrası FCC’ye göndermiş olduğu bir mektupta şirketin "istediği bilgileri seçerek" kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürdü. Elon Musk ise Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda, “Amazon'un en iyimser tahminle birkaç yıl sonra faaliyete geçecek uydu sistemi için Starlink'i baltalaması halkın çıkarına değil” ifadelerini kullandı.

Amazon ise Musk’ın bu açıklamaları sonrası değişikliğin uyduların çarpışma riskini artıracağı ve sinyal sorunlarına yol açacağı iddialarını yinelerken, “Gerçekler çok açık. Biz Kuiper Sistemini Starlink'le sorun yaşamayacak şekilde geliştirdik. Ama SpaceX şimdi sistemini değiştirmek istiyor. SpaceX rekabeti daha beşikte boğmaya çalışıyor.” dedi.