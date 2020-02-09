Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, bilindiği gibi Amazon'un dışında Blue Origin adında bir uzay araştırma şirketinin de sahibi durumunda. Bezos, geçtiğimiz dönemde finansal kaynaklarını değerlendirmenin tek yolunun uzay araştırmaları olduğunu söylese de şu anda farklı yatırımlara yönelmiş durumda. Gelin Jeff Bezos'un yeni hedefine yakından bakalım.

Yaklaşık 1 hafta önce sadece 15 dakikada servetine 13,5 milyar doları (80 milyar TL) eklemeyi başaran Amazon CEO'su Jeff Bezos, şu anda Forbes’a göre dünyanın en zengin insanı. Amazon'un yanı sıra Blue Origin ve Washington Post'un da sahibi olan Bezos, finansal kaynaklarını oldukça ilginç değerlendiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Paralarını sıra dışı şeylere harcayan milyarderlerden biri olan Jeff Bezos, geçtiğimiz dönemde kendisine varlıklarını nasıl değerlendirebileceği konusunda yöneltilen bir soruya yanıt olarak "Uzay yolculuğu tek seçenek" demişti. Verdiği yanıta uygun olarak sahibi olduğu Blue Origin'e ciddi bir yatırım yapan Bezos, bugünlerde farklı yatırımlara yöneliyor gibi görünüyor.

Jeff Bezos'un yeni hedefi; Bel Air ve Beverly Hills'teki malikâneler:

New York Post'un haberine göre Bezos ve kız arkadaşı Lauren Sanchez, ABD'nin Bel Air ve Beverly Hills bölgelerinde adeta malikâne avına çıktı. 40.000 metrekarelik alan üzerine kurulu bir malikânenin gündemde olduğu ve bu malikânenin fiyatının 225 milyon dolar (yaklaşık 1,35 milyar TL) olarak belirlendiği ifade edildi.

Amazon'un New York'ta ikinci bir merkez açmak için anlaşamamasından sonra Manhattan'da 3 ayrı mülk satın alan Bezos'un yatırımlarını emlak alanına yönlendirdiği düşünülüyor. Elbette bu gelişmeler, Bezos'un Blue Origin'in bütçesini kısacağı anlamına gelmiyor çünkü Bezos, bu şirketi hayallerini gerçekleştirmenin bir aracı olarak görüyor.

2019'da biri 52,5 milyon dolar (315 milyon TL), diğeriyse 18,5 milyon dolar (111 milyon TL) olmak üzere iki sanat eseri alan Bezos, bu alanda da bir koleksiyon oluşturmak istiyor olabilir. Bezos'un her geçen gün servetinin daha da büyüyor olması, farklı alanlara yatırım yapma isteğini de tetikliyor gibi görünüyor. Bizler de konu hakkındaki gelişmeleri takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.