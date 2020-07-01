Protestocular, Jeff Bezos'un Evinin Önüne Giyotin Koydular

Amazon’un polislere yardım ettiğini ve şirketin çalışanlarına kötü davrandığı iddiasıyla protestocular, ünlü iş insanının evinin önüne giyotin koydular.

ABD’de özellikle Facebook ve Amazon, son zamanlarda gerek finansal, gerekse de toplumsal olarak bazı protestolara ve yaptırımlara maruz kalıyorlar. Örneğin bazı önemli markalar, politikalarından ötürü eleştirdikleri Facebook’a reklam boykotu uygulamaya başladılar. Amazon ise şirketin polise yardım ettiği ve çalışanlarına kötü davrandığı gerekçesiyle yoğun protestoya maruz kaldı.

Jeff Bezos’un evinin önüne 'Yoksul toplumumuzu destekleyin. Zengin adamları değil' yazılı bir pankart ile birlikte giyotin konularak şirketin CEO’suna ciddi bir ‘mesaj’ verildi. Şirketin çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemli düzenleyen çalışanlardan Chris Smalls’un kovulmasına sebep olarak siyahi olmasının etkili olduğu iddiasıyla da ayrıca tepki gösterildi.

Giyotinli protesto, şiddet içermese de sert bir tehdit barındırıyor

Giyotin, tarihi ortaçağa kadar dayansa da aslında 1789 Fransız Devrimi ile üne kavuşmuştu. Devrim ile birlikte zengin birçok aristokrat ve yöneticinin kafası, giyotin ile kesilmişti.

Amazon, 500 milyon dolar dağıtacak

Yaşanan protestolarla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da şirket, çalışanlarını memnun edecek bir uygulamaya gitti. Amazon, özellikle de pandemi sürecinde mesaisini yoğun olarak sürdüren çalışanlarına 500 milyon dolarlık ‘teşekkürler bonusu’ dağıtacak. En yüksek bonusu ise 3 bin dolar ile kargo teslimatını gerçekleştirenler alacak.