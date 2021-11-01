Jeffrey Epstein ile Görüşen Barclays CEO'su İstifa Etti

2019 yılında patlayan tarihin en mide bulandırıcı skandallarından Jeffrey Epstein davasının etkileri, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala daha sürüyor. İş ve ünlü dünyasından pek çok ismin adının geçtiği dava kapsamında bu sefer de dünyanın en büyük bankalarından Barclays'in CEO'su Jes Staley görevinden istifa etti.

Reşit olmayan genç kızlara cinsel saldırı, insan kaçakçılığı ve pedofil seks ticareti gibi son derece ağır suçlardan tutuklanan ve tutuklu yargılandığı hücresinde ölü bulunan milyarder finansçı Jeffrey Epstein, hayattayken çevresinde takılan kişilerin başını yakmaya devam ediyor. Britanya kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un kraliyet görevlerini bırakmasına sebep olan ve dünyanın en zengin insanlarından Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’in evliliğinin bitmesinde payı olduğu söylenen Epstein davası, şimdi de Britanya merkezli bankacılık devi Barclays’in CEO’su Jes Staley’i vurdu.

Britanya Merkez Bankası (PRA) ve Britanya mali denetim kuruluşu FCA’nın, Epstein ile olan ilişkisi üzerine açtığı soruşturma sonucunda Staley görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Denetçilerin bulgularına itiraz edeceğini kaydeden Staley’in yerine ise küresel piyasalar sorumlusu C.S. Venkatakrishnan getirildi. Staley’in piyasaların altını üstüne getiren gidişinin ardından Barclays’in hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Staley, bir yıl boyunca maaşını almaya devam edecek

"Bu sonuçların ve Staley'nin itiraz etme niyetinin ışığında Yönetim Kurulu ile Staley CEO ve direktör rolünü bırakmasında mutabık kaldı" açıklamasını yapan Barclays; soruşturmada Staley’in, Epstein’in işlediği suçlardan haberdar olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtti. Banka ayrıca, soruşturma sürecinin hala daha devam ettiğini ve ilk sonuçlar üzerinden bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını da sözlerine ekledi. Açıklamaya göre Staley, bir yıllık maaşı olan 2.5 milyon sterlin (3.5 milyon dolar) ile primleri almaya devam edecek ve başka masraflarla tazminatlara da hak kazanabilecek.

Soruşturma, JPMorgan yatırım bankasının; Staley’in JPMorgan’ın başkanlığını yaptığı dönemde Epstein ile arasında geçen e-postaları denetçilerle paylaşması üzerine açılmıştı. Staley, 2013 yılında sona eren 34 yıllık JPMorgan kariyeri süresince; 2008 yılında seks suçlusu olarak mahkumiyet almasına karşın aralarında eski ABD Başkanları’nın da bulunduğu elit bir kesimle yakın ilişki içerisinde olan Epstein’nın, bankanın önemli bir müşterisi olduğunu belirtmişti.

Şubat ayında gazetecilere verdiği demeçte Staley; 2013’te JPMorgan’dan ayrılmasını takiben Epstein ile ilişkisinin ciddi derecede zayıfladığını ve Barclays’in başına geldiği 2015 yılından beri de Epstein’ı görmediğini kaydetmişti. Konuya dair “Onu iyi tanıdığımı sanırdım ama tanımamışım, “ şeklinde konuşan Staley, Epstein’la herhangi bir ilişkisi olduğu için çok pişman olduğunu belirtmişti.