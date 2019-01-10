Jeolojik Hareketler Sonucu Değişen Katmanlara Ne Oluyor?

Farklı enstitülerden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları araştırma grubu, Dünya üzerinde oluşan jeolojik hareketler sonucunda ne gibi değişimler olduğunu gözlemlediler. Keşfettikleri sonuç, şimdiye kadar inanılan verilerden biraz daha farklı bir tabloyu gözler önüne serdi.

Japonya'nın farklı enstitülerinden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları araştırma grubu, sismik hareketler meydana geldiğinde yer değiştiren tabakaların, yeni oluşan pozisyonları ile ilgili araştırmalar gerçekleştirdi. Ekipte yer alan bilim insanları yayınladıkları makalede, deneyi laboratuvar ortamında, maddelere basıç uygulayarak gerçekleştirdiklerini söylediler.

Önceki senelerde farklı ekipler tarafından, yeryüzü tabakalarında gerçekleşen değişimler ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmaların sonucunda, oluşan tektonik hareketler sebebi ile yer değiştiren tabakaların, Dünya'nın en alt katmanına itildiği görüşü hakimdi. Gerçekleştirilen son araştırmada ise geçmişte elde edilen teorileri destekleyebilecek veriler elde edilmedi. Araştırma için sismik dalgaların maddeler içerisinde nasıl hareket ettiği incelendi.

Deney sonucunda yer kabuğu altında oluşan tabaka ile ilgili iki varsayım ortaya atıldı. Bu hipotezlerden biri, oluşan tabakaların susuz kalmış topraklar nedeni ile meydana gelmiş olabileceği iken, bir diğer teori ise zaman içerisinde yüzeydeki materyallerin aşağı itilip, basınca maruz kalarak farklılaşmaları oldu. Okyanusların dibini kaplayan bazalt maddesinin de yer kabuğuna doğru ilerledikçe farklı formlara büründüklerini ifade eden araştırmacılar, hipotezlerinin doğru olup olmadığını test etmek için ultrasonik dalgalar kullanacaklar. Bu sayede tektonik hareketler sonucu oluşan değişimlerin, tam olarak yarattığı etkileri anlayabilmek mümkün olacak.