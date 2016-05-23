Jeremy Renner, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, Hawkeye karakterinin Avengers: Infinity War'ın gelecek filminde tekrar yer alacağının sinyalini verdi.

Marvel'ın sıkı takipçileri, Avengers: Infinity War'da ölen karakterlerin serinin yeni filminde geri dönüp dönmeyeceklerine dair Avengers ekibinden aylardır ipuçları toplamaktaydı. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bilmek mümkün değil; ancak ortada dolaşan birçok teori ve filmde zamanda yolculuğun olacağının sinyallerini veren teaser'lar mevcut.

Avengers serisinde Hawkeye karakterine hayat veren Jeremy Renner, karakterinin gelecek filmde tekrar yer alacağına dair bir sinyal verdi. Hawkeye son filmde ölmüş olarak görünmese de Thanos parmaklarını şıklattığında birçok kişi Ant-Man, The Wasp ve Hawkeye gibi öldüğü görünmeyen karakterlere ne olduğunu merak etmişti.

Hawkeye Infinity War için bir sürpriz olmuştu; zira bu karakter orijinal Avengers dışındaki filmlerde hiç yer almamıştı. Birkaç gün önce, Hawkeye'ı canlandıran Jeremy Renner'ın Avengers 4'e geri döneceği bilgisini almıştık ki aktörün kendisi de bunu bir paylaşımı ile doğruladı.

İlginç olan şey, Jeremy Renner'ın paylaşımında Hawkeye'ın tekrar Black Widow ile bir araya gelebileceğini gösteren bazı hashtag'lere yer vermiş olması. Ayrıca hashtag'ler arasında yer alan "A6"nın da Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, Black Widow ve Hawkeye'ın oluşturduğu orijinal Avengers ekibine işaret ettiğini biliyoruz.

Avengers: Infinity War'ın gelecek filmi, ABD'de 3 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek.