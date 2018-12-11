OnePlus 6T McLaren Sürümü Tanıtıldı -Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus’ın McLaren ortaklığında üreteceği OnePlus 6T McLarenEdition, Birleşik Krallık’ta yapılan etkinlikte tanıtıldı.

Biraz OnePlus teknolojisi katalım, biraz da McLaren tasarımı, bir tutam da Pikaçu. İşte karşınızda yeni OnePlus 6T McLaren Edition. Telefonun en önemli özellikleri 10 GB RAM ve Warp Charge 30 adlı teknoloji. Bu teknoloji sayesinde, telefonu sadece 20 dakika şarj ederek bataryayı yüzde 50 doldurabilmek mümkün. Firmanın yeni tasarımda ve şarj cihazında kullandığı entegre devre sistemi sağolsun, cihazı hızlı ve dengeli bir şekilde şarj etmek mümkün. Batarya yazılımı da aşırı ısınma yaşanmasını engelliyor.

Papaya turuncusu çerçevenin sardığı bir ekrana sahip olan telefonun arka kısmı ise siyah. Cihazın arka kısmında yer alan desen ise, McLaren’in alanında çığır açan karbon fiber teknolojisini temsil ediyor. McLaren logosunun üzerindeki ışıklar ise anlık olarak parlayıp sönüyor.

Cihazın kutusunda ise her iki firmanın tarihini anlatan bir kitapçık, papaya turuncusu bir kablo, McLaren’in ikonik hız sembolü logosu yer alıyor. 2018 Formula 1 sezonunda yarışan McLaren MCL33 modeliyle aynı karbon fiberden yapılan logolar için, altı F1 aracına yetecek kadar karbon fiber kullanılmış. Cihazlarda McLaren için özel animasyonlar yer alıyor.

OnePlus 6T CEO’su Pete Lau, yeni tasarımda en son teknolojilerini kullandıklarını, cihazın en hızlı, en ileri teknoloji cihazları olduğunu söyledi. McLaren ile heyecan verici bir ortaklığa başladıklarını söyleyen Lau, insanlara inanılmaz bir hız ve performans hissi yaşattıklarını söyledi.

McLaren Racing CEO’su Zak Brown ise, OnePlus 6T McLaren Edition’un iki firma arasında özel bir işbirliği olduğunu söyledi. Son ürünün, daha önce görülmemiş bir performansa sahip olduğunu belirten Brown, OnePlus’a ruhlarını doğru şekilde yansıttığı ve yeni amiral gemisine bu eşsiz gücü ve hızı kazandırdığı için teşekkür etti.

Yeni OnePlus 6T McLared Sürüm, 649 dolardan piyasaya çıkacak.