Dünyayı işgal etmeyi amaçlayan uzaylılarla dövüşerek mücadele edilecek olan Jiu Jitsu filminin fragmanı yayınlandı. Film, fantastik öğeler ile aksiyon unsurlarını birleştiriyor.

Dimitri Logothetis tarafından yazılan ve yönetilen bilim-kurgu ile dövüş unsurlarını birleştiren aksiyon filmi Jiu Jitsu’nun resmi fragmanı yayınlandı. Nicolas Cage, Frank Grillo, Tony Jaa ve Juju Chan gibi dövüş ve aksiyon filmlerinin popüler isimlerinden bazılarının yer aldığı film, bilim-kurgunun ‘uzaylı işgali’ temasıyla Uzak Doğu filmlerinin dövüş temasını birleştiriyor.

Jiu Jitsu filminde, her altı yılda bir Dünya’yı işgal etmek üzere saldırıya geçen Dünya dışı yaşam formları ve Dünya’yı korumak üzere bu yaratıklar ile mücadele eden Jiu Jitsu savaşçıları bulunuyor. Binlerce yıldır devam eden bu denge, Jiu Jitsu savaşçısı Jake Barnes’ın, ‘uzaylıların’ lideri Brax ile karşılaşmayı reddetmesiyle bozulur ve macera başlar.

Nicolas Cage, filmin tüm tanıtım materyallerinde ön saflarda yer alıyor olsa da Jiu Jitsu’da Cage’i dövüşürken görmeyi beklemiyoruz. Cage, fragmanda da görebileceğiniz gibi filmde bir Jiu Jitsu savaşçısı olarak değil, ustası olarak yer alacak ve savaşmaktan ziyade savaşçılara akıl hocalığı yapacak ve onları eğitecek.

Japon-Amerikan ortak yapımı bir fantastik aksiyon filmi olan Jiu Jitsu, 20 Kasım’da beyaz perdede seyircilerle buluşacak. Jiu Jitsu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ilginin fazlasıyla düştüğü sinema salonlarında nasıl bir gişe başarısı elde edeceğini tahmin etmek zor ancak Nicolas Cage ve aksiyonu yan yana koyduğumuzda ortaya hiç de fena bir şey çıkmayacağı aşikar.

Jiu Jitsu fragmanı