JLab, ter geçirmez ve süngerleri yıkanabilen yeni kulak üstü spor kulaklığı Flex Sport'u satışa sundu.

JLab’ın en yeni spor kulaklığında alışık olmadığımız bir değişiklik var; yeni kulaklık artık kulak içi değil kulak üstü olarak tasarlanmış. Flex Sport adlı bu kulak üstü Bluetooth kulaklık, tüm antrenman tiplerinde ve ağır fiziksel aktivitelerde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

20 saatlik bir çalma süresi sunan kulaklığın süngerleri çamaşır makinesinde yıkanabilme özelliğine sahip. JLab bu yeni modeliyle küçük ama büyüyen bir kategori olan; JBL, Under Armour ve Jabra gibi markaların rekabet ettiği yüksek kaliteli spor kulaklığı kategorisine giriş yapıyor. Üretici, Be Aware adlı teknolojisiyle çevredeki seslerin kulaklığın içine alındığını böylece etraftaki sporcuların veya antrenman partnerlerinin seslerini duymayarak istenmeden yaralanma riskini ortadan kaldırdığını söylüyor.

Donanım tarafında JLab, kulaklığın hava alabilen örgü benzeri bir materyalden üretildiğini ve ter geçirmez olduğunu, böylece sert antrenmanlar yaparken cihazın dâhili devrelerinin yanma ihtimalinin ortadan kalktığını söylüyor. Kulaklık paket halinde iki adet kafa bandıyla birlikte geliyor ve bu kafa bantları baskı altında kırılmayacak dayanıklı ve esnek bir materyalden üretilmiş. Flex Sport model ismine sahip olan kulaklık 99.99 dolardan satışa sunulmuş durumda.