Jodie Whittaker, Doctor Who'nun 12. Sezonunda da Olacak

Uzun bir geçmişi olan Doctor Who'daki ilk kadın doktor olan Jodie Whittaker, 12.sezonda da dizide yer almaya devam edecek.

BBC’nin efsane bilim kurgu dizi Doctor Who’nun 11.sezonunun Doktor’u olan Jodie Whittaker, 12.sezonda da diziye devam edecek.

Whittaker, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda Doktor rolünü henüz başka bir oyuncuya vermeye hazır olmadığın söyledi. Whittekar “Harika bir roldü, şimdiye kadar harika bir yolculuk oldu ve şu an rolü başkasına devretmeye hazır değilim” dedi.

Doctor Who’da şu ana kadar sadece 1 oyuncu tek bir sezon rol aldı, Christopher Eccleston, dizide sadece 2005 yılındaki ilk sezonda yer aldı. Diğer oyuncular 2 ile 6 sezon boyunca Doktor rolünü üstlendi. 55 yıllık bir tarihi olan dizide, Whittaker ile kadın doktorun gelmesi olumlu yorumlarla karşılanmıştı.

Whittaker, BBC’ye verdiği röportajda “Hayranlara cinsiyetle ilgili değişiklikte korkacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Dizinin hayranları şu ana kadar birçok değişiklik yaşadı, bu da bir yenisi, farklı bir değişiklik, korkulacak bir değişiklik değil” dedi.