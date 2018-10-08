Jodie Whittaker'in Kadın Doktor Who'su Twitter'i "Bozdu"

Gelen yorumlara göre Jodie Whittaker, ilk kadın doktor olarak Doctor Who rolünün hakkını vermiş.

Jodie Whittaker'in başrolünde oynadığı yeni Dr. Who görücüye çıktı, insanların yaptıkları ilk yorumlar ise rolün üstesinden gelmeyi başardığı yönünde.

Yorumlardan bir kısmı, birtakım problemleri çözen bir kadın görmekten aldığı keyfi anlatan kullanıcılardan geldi.

"Küçük kızlar ne sıklıkla bir şeyleri yapan ve tamir eden kadınları görüyorlar? Bravo #DrWho"

"Kızlarımın kadın #DrWho'yu koltuk minderlerinin arkasından izlemesinin coşkusu. Eski adetler canlandı."

Diğer tweetler ise genel olarak yapımın ve oyuncunun performansının çok başarılı olduğu yönünde oldu.

"Jodie Whittaker %100 benim doktorum. Daha iyi bir ilk açılış isteyemezdim. #DoctorWho @DoctorWho_BBCA

"Senaryo ve sineatoğrafi inanılmazdı, onüçüncü muhteşemdi, O doktor ve hali hazırda ikonik, yeni companionlarımızı seviyorum, müzik harikaydı, tema müziği çok iyiydi, bu bölümle ilgili her şey sansayoneldi, ÇOK heyecanlandım #doctorwho"

"Sonuna kadar Vuhuu! Her anlamda kesinlikle muhteşem bir seri #DoctorWho @BBCOne koltuğun kenarı tamamen kapıldı! JodieWhitaker bize her iki kalbi de verdi & yeni ekibe alkış, DW'nin bizi yüz üstü bırakmayacağını bilmek mutlu bir eski companion olmamı sağladı."

"Biliyor musunuz BU HARİKA @bbc @bbcone #drwho rol için SADECE fantastik bir kadın seçmemişler... O BİR KUZEYLİ!!! Zaman GERÇEKTEN nasıl da iyi yönde değişti!! #eşitlik #eşitzaman #doğru #jodiewhittaker"

"Başka kim #DoctorWho'da Yorkshire'ın en iyilerini beğendi? Harika performanstı, Jodie"

"Gerçekten daha önce hiç bir #DoctorWho bölümü izlememiştim ama şimdi izliyorum çünkü Yorkshire aksanına sahip bir kadının bu kadar efsanevi bir rolü oynaması fikrinden oldukça heyecan duyuyorum. Hadi Jodie!"

Bilmeyenler için, İngiltere'nin kuzeyi daha az gelişmiş olarak görülüp genelde İngiliz karakterlere saygınlık katması açısından güney aksanları tercih edilir.

Bölüm, oldukça olumlu eleştiriler alırken kimse de yeni doktoru yadırgamış gibi görünmedi. Böylece, uzun süredir tartışılan "Kadın doktor olur mu?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.

"Jeff Howels: Uzun zamandır izlediğim en "Dr Who" bölümü olan Dr Who bölümü . odie Whittaker işi ilk denemede kıvırmış."

"Fantastikti. #doctorwho

Karşı çıkanların aylardır devam eden "Doktor sadece erkek olmalı" safsatalarının - sonu gelmeyen mızmızlanma ve olumsuzluklarının alakasız saçmalıklar olduğu anında ispatlandı. Jodie karakterin hakkını saniyeler içerisinde verdi.

O Doktor. %100"