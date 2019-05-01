Joe Russo, Endgame'deki Cameo'nun Geleceğini Açıkladı

Joe Russo, Avengers: Endgame'in sonlarında bir cameo olarak gördüğümüz genç karakterin gelecek MCU filmlerinde yer alacağı yönündeki hayran teorilerine son verdi.

Hem vizyona girmeden önce hem de vizyona girdikten sonra sinemaseverlerin ve Marvel hayranlarının gündemini meşgul eden Avengers: Endgame, neredeyse bütün Marvel filmlerindeki karakterleri bir araya toplamıştı. Bunlardan bir tanesi de filmin sonlarına doğru görünen çocuk karakterdi. Birçok insan bunun kim olduğunu anlayamamıştı.

Not: Haberin devamı, Avengers: Endgame ile ilgili spoiler içermektedir.

Filmin sonunda Tony Stark’ın cenazesi sırasında birçok MCU (Marvel Sinematik Evreni) karakteri ve Tony Stark’ın arkadaşlarının olduğu bir sahne vardı. Buradaki karakterlerden bir tanesi de genç bir çocuktu ve filmi izleyen birçok kişi bu çocuğun kim olduğunu anlayamamıştı.

Sıkı Marvel hayranları ise bu çocuğun Iron Man 3’te Tony Stark’a yardım eden Harley (Ty Simpkins) olduğunun farkına vardı. Bununla birlikte o çocuğun gelecek MCU filmlerinde yer alacağına dair hayran teorileri ortaya atılmaya başlandı.

Ancak durum pek de öyle değil. Youth Circle sitesine konuşan Joe Russo, bu karakterle ilgili olarak “Iron Man 3’te yer alan bir karakter ve gelecek filmlerde olmayacak. Kim bilir? Sadece Iron Man’in cenazesinde olmasını gerektiğini düşünmüştük. Onun geleceği hakkında söyleyebileceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.