Johan 'n0tail' Sundstein, Twitch'ten Banlandı

Çevrimiçi oyun yayınlarının yapıldığı adreslerin başında gelen Twitch, yayıncılar için koyduğu kuralları sıkı sıkıya uygulamaya devam ediyor. Geçmişte birçok kez ban olaylarıyla gündeme gelen platform, bu kez Dota 2 dünya şampiyonu n0tail'i (Johan Sundstein) homofobik dil kullandığı gerekçesiyle banladı.

Oyun dünyasının son yıllarda yaşadığı gelişim, Twitch gibi yayın platformlarının da yaygınlaşmasına katkı sağladı. Dünya genelinde ünlü yayıncılara ev sahipliği yapan platform, son dönemde Ninja gibi önemli yayıncıları kaybetse de hâlâ bu alanda liderliğini sürdürüyor. Kullanıcılar ve yayıncılar tarafından 'ban' konusunda sıkça eleştiri alan yayın platformu, geçtiğimiz günlerde bir ban olayıyla daha gündeme geldi.

Daha önce iki kez Dota 2 International kazanmış olan profesyonel Dota 2 oyuncusu n0tail, Twitch'in son ban olayının başrolünde yer alıyor. Twitch üzerinde periyodik olmayan aralıklarla yapan ve 100.000'den fazla takipçisi olan n0tail, 25 Aralık akşamında yaptığı yayının hemen ardından resmi bir açıklama yapılmadan Twitch üzerinden banlandı. n0tail'ın takipçileri durumu şaşkınlıkla karşılarken ünlü yayıncıdan da henüz bir açıklama gelmedi.

Ban olayının sebebi n0tail'ın kullandığı homofobik dil olarak gösteriliyor:

n0tail'ın Wehsing 'SingSing' Yuen ve Janne 'Gorgc' Stefanovski ile 25 Aralık akşamı yaptığı yayını takip eden izleyiciler, oyuncunun şampiyon seçim ekranında bazı homofobik söylemlerde bulunduğunu belirttiler. Twitch gibi yayın platformlarının kuralları arasında bu tarz söylemlerden kaçınılması kuralı yer aldığından n0tail'ın ban yeme sebebi yüksek ihtimalle bu söylemler olarak açıklanacak.

n0tail'ın ne kadar süreyle banlandığı da henüz netlik kazanmış değil dolayısıyla tüm detayların netleşmesi için Twitch ya da ünlü yayıncıdan bir açıklama gelmesini beklemek gerekiyor. Kurallarını sıkı sıkıya uygulayan Twitch, bilindiği gibi bu tür durumlarda 3 ihlal kuralını işletiyor. Bu da demek oluyor ki n0tail, bu ihlalin ilk olması sebebiyle bundan sonra 2 kural ihlalinde daha bulunursa platformdan kalıcı olarak ban yiyebilir. Kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan 6.890.591 dolar ödül kazanan ve dünya şampiyonu unvanına sahip olan yayıncının banının ne zaman açılacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.